الإسكان: جار تنفيذ 15 مشروعاً لمياه الشرب والصرف بالمنيا

بدور إبراهيمصرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يجرى تنفيذ 6 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة المنيا، بتكلفة 902 مليون جنيه، وهي (مشروع محطة مياه أبو قرقاص وشبكاتها، بطاقة 204/153 آلاف م3/يوم، ومن المقرر الانتهاء منه جزئياً بطاقة 102 ألف م3/يوم، في يونيو 2018، وم

بدور إبراهيم

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يجرى تنفيذ 6 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة المنيا، بتكلفة 902 مليون جنيه، وهي (مشروع محطة مياه أبو قرقاص وشبكاتها، بطاقة 204/153 آلاف م3/يوم، ومن المقرر الانتهاء منه جزئياً بطاقة 102 ألف م3/يوم، في يونيو 2018، ومشروع محطة مياه الفرجانى، بطاقة 8.5 ألف م3/يوم، ومشروع محطة مياه نزلة البدرمان، بطاقة 8.5 ألف م3/يوم، ومشروع استكمال شبكات مياه مغاغة والعدوة، ومن المقرر الانتهاء منها يونيو 2018، ومشروع توسعات محطة مياه سمالوط، بطاقة 34 ألف م3/يوم، ومشروع محطة مياه نزلة أسمنت، بطاقة 8 آلاف م3/يوم، ومن المقرر الانتهاء منهما يونيو 2019.

وقال مدبولى: يجرى أيضاً تنفيذ 9 مشروعات للصرف الصحي بمحافظة المنيا، بتكلفة 979 مليون جنيه، وهي (صرف صحي المنيا – الغابة الشجرية بالمنيا – استكمال شبكات صرف صحي بنى مزار – استكمال شبكات صرف صحي مطاى – استكمال شبكات صرف صحى سمالوط – استكمال شبكات صرف صحى ملوى (شبكات مستجدة)- توسعات محطة العدوة – محطة معالجة نزلة البدرمان – محطة معالجة ابوقلته)، لخدمة حوالي 960 ألف نسمة.

وأشار إلى أنه جار توصيل خدمات الصرف الصحي لـ17 قرية، وسيتم الانتهاء من 4 منها شهر يونيو 2018، وهي (صرف صحي قرية تانوف – ديرمواس، صرف صحي قرية صفانية – العدوة، صرف صحي قرية حرز – أبوقرقاص، صرف صحي قرية ابوجرج – بنى مزار) وسيتم الانتهاء من 3 قرى أخرى شهر ديسمبر 2018، وهي (صرف صحي قرية صفط الشرقية – المنيا، صرف صحي منطقة غرب المنيا، صرف صحي قرية اتليدم – أبوقرقاص)، وسيتم الانتهاء من 8 قرى شهر يونيو 2019، وهي (صرف صحي قرية البدرمان – ديرمواس، صرف صحي قرية نزلة البدرمان – ديرمواس، صرف صحي قرية طمبو – بنى مزار، صرف صحي قرية ابشاق الغزال- بنى مزار، صرف صحي قرية اولاد جويد – ابوقرقاص، صرف صحي قرية كدوان – المنيا، صرف صحي قرية دهروط ونزلة دهروط – مغاغة، صرف صحي قرية ابا البلد – مغاغة)، كما يجرى توصيل خدمات الصرف الصحي لقريتي داقوف، واسطال – سمالوط، بجانب الانتهاء من قرية طهنشا – المنيا.‏‫