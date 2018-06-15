الإسكان: جار تنفيذ 10 مشروعات مياه شرب وصرف بالسويس

بدور إبراهيم قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جار تنفيذ 5 وحدات مرشحة فائقة الجودة لمياه الشرب فى محافظة السويس والواحدات هي : "وحدة بمحطة مياه جنيفة القديمة – وحدتان بمحطة مياه كبريت البحارة – وحدتان بمحطة مياه أبوعارف القديم

بدور إبراهيم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جار تنفيذ 5 وحدات مرشحة فائقة الجودة لمياه الشرب فى محافظة السويس

والواحدات هي : “وحدة بمحطة مياه جنيفة القديمة – وحدتان بمحطة مياه كبريت البحارة – وحدتان بمحطة مياه أبوعارف القديمة”، بطاقة 25 ألف م3/يوم، بتكلفة تقديرية 100 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها شهر يناير 2019.

ما تم الانتهاء من التنفيذ والتسليم الابتدائى لمشروع توسعات رافع تعاونيات السلام (إنشاء خزان أرضي إضافي سعة 5000 م3)، بتكلفة تقديرية 14 مليون جنيه.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “يجري أيضاً بمحافظة السويس التسليم الابتدائي لمشروع صرف صحى (فريد طحيمر – الجوهري) بحي الجناين، بتكلفة تقديرية 13 مليون جنيه”.

ووفق مدبولي، يجرى الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحى قري كبريت وجنيفة، بتكلفة تقديرية 100 مليون جنيه، ومشروع توسعات محطة المعالجة، بتكلفة تقديرية 250 مليون جنيه.

بينما يتم تنفيذ مشروع صرف صحى (الحسني – الكراني) بحي الجناين، بتكلفة تقديرية 17 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى حوض الدرس، بتكلفة تقديرية 150 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذهما يونيو 2019.