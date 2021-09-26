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«الإسكان»: جار الانتهاء من تطوير طريق التحرير بـ«أكتوبر» لتيسير الحركة المرورية

بطول 6 كيلو مترات
شريف عمر 1:18 م, الأحد, 26 سبتمبر 21 1:18 م, الأحد, 26 سبتمبر 21

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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ الانتهاء من أعمال تطوير طريق التحرير، الذى يعد أحد أهم الشرايين الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر، حيث يربط بين الأحياء من الحي السابع حتى الحي الثانى عشر

ويبلغ طول الطريق 6كم تقريبا، وذلك فى إطار الاهتمام بجودة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدن الجديدة.

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وأكد وزير الإسكان الالتزام بجودة الأعمال والالتزام بالجدول الزمنى المكثف للانتهاء من الطريق لخدمة سكان المدينة وروادها.

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم توسعة الطريق الرئيسى من حارتين إلى ثلاث حارات مرورية لاستيعاب الكثافة المرورية بالمدينة، ومنع الاختناقات المرورية.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الأعمال الجارية تشمل أعمال الزراعات الجارى تنفيذها، وكذا أعمال تنسيق الموقع للطريق الرئيسى

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إضافة إلى أعمال التخطيط الأرضى والعلامات الإرشادية التي من شأنها تيسير الحركة لمستخدمى الطريق، بالإضافة إلى العلامات المرورية، وكذا تحديد أماكن عبور المشاه بشكل آمن.

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بقلم شريف عمر

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