الإسكان: جار الانتهاء من أعمال مرافق عمارات وأراضى مشروعات العبور الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ الانتهاء من أعمال ترفيق عمارات الإسكان الاجتماعى، بمدينة العبور الجديدة.

وأوضح الجزار فى بيان صحفى أنه جار الانتهاء أيضاً من ترفيق قطع أراضى الإسكان الاجتماعى والأكثر تميزاً مسلسلات (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6) بجانب أراضي بيت الوطن، بمدينة العبور الجديدة.

وأضاف المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه تم البدء فى أعمال الطبقة الأسفلتية للطرق بالمناطق التى تم الانتهاء من مرافق (التليفونات – الغاز – الكهرباء) بها بعمارات الإسكان الاجتماعى.

وذكر رئيس الجهاز أنه تم التنبيه، خلال جولة بمواقع العمل، على كل الشركات المنفذة للمشروعات بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتوفير ما يلزم للحفاظ على العمالة بالموقع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذلك في إطار تعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة دفع حركة العمل مع أخذ الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل مواقع العمل، وإنتظام حركة العمل في مختلف قطاعات التنفيذ بالمدن الجديدة.