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«الإسكان» : جارٍ تنفيذ 8 أبراج بالمرحلة الثانية للمنطقة الشاطئية بالعلمين الجديدة

تنفيذ أعمال التشطيبات لـ15 برجًا بالمرحلة الأولى في المدينة
أحمد صبحي 12:07 م, الخميس, 13 مايو 21 12:07 م, الخميس, 13 مايو 21

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​صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 8 أبراج بالمرحلة الثانية، من أبراج المنطقة الشاطئية، في مدينة العلمين الجديدة.

وأضاف بيان لوزارة الإسكان، أن نسبة التنفيذ ببعض الأبراج وصلت للدور الخامس، بينما جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لـ15 برجًا بالمرحلة الأولى في المدينة.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه جارٍ الإعداد لتنفيذ 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، بمدينة العلمين الجديدة، تتولى تنفيذها شركة cscec الصينية، وتطلّ الأبراج على بحيرة صناعية.

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وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 مترًا (68 دورًا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهرًا، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورًا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2.

ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهرًا، وذلك على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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وأوضح الوزير أنه جارٍ الانتهاء من أعمال التشطيبات بالمنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجًا يسَع 3 آلاف سيارة، وعددًا من المحالّ.

كما يجري تنفيذ مشروع المدينة التراثية، على مساحة 260 فدانًا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية- الحديقة المركزية- المسجد- الكنيسة- المسرح الرومانى- الأوبرا- المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم- مجمع السينمات).

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بقلم أحمد صبحي

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