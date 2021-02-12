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الإسكان: جارٍ الانتهاء من بناء وبدء تشطيب 512 وحدة إسكان متميز بمدينة الفشن الجديدة

تمثل 32 عمارة
شريف عمر 7:57 م, الجمعة, 12 فبراير 21 7:57 م, الجمعة, 12 فبراير 21

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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني وأعمال البناء لـ512 وحدة سكنية (32 عمارة) نموذجى (أ ، ب) بالإسكان المتميز، بمدينة الفشن الجديدة، مشيراً إلى أنه تم البدء في أعمال التشطيبات ببعض العمارات.

وأضاف المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز مدينتى ملوى والفشن الجديدتين، أنه تم الانتهاء من شبكة الصرف لموقع العمارات بطول حوالى 1500 متر بنسب تنفيذ 80%، وجارٍ تنفيذ شبكة المياه لموقع العمارات حيث بلغت نسبة التنفيذ حوالى 60%.

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وأكد المهندس أشرف فتحى، أنه تم التنبيه علي جميع الشركات المنفذة بزياده معدلات التنفيذ لسرعة إنهاء المشروع في التوقيتات المحددة مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

جدير بالذكر أن مدينة الفشن الجديدة تقع على طريق القاهرة/أسوان الصحراوي الغربي، وتبعد عن مدينة الفشن القائمة حوالى 21 كم، وتم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم 247 لسنة 2018 بمساحة 17958.05 فدان، ومن المخطط أن تستوعب المدينة نحو 570 ألف نسمة.

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ويتكون المخطط العام لمدينة الفشن الجديدة، من مناطق إسكان بمستويات مختلفة (إسكان اجتماعى ومتميز – إسكان متوسط – إسكان فاخر)، ومناطق خدمات على مستوى الأحياء والمجاورات وعلى مستوى المدينة، إضافة إلى مناطق للخدمات الإقليمية، ومناطق صناعية، ومشروعات استثمارية.

والمرحلة الأولى لمدينة الفشن الجديدة بمساحة حوالى 180 فداناً، وتشتمل المرحلة على مناطق سكنية بمستويات مختلفة (قطع أراضٍ مميزة، نماذج عمارات مميزة)، إضافة إلى الأنشطة الخدمية.

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بقلم شريف عمر

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