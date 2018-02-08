الإسكان تُعد لأضخم طرح لأراضى المواطنين والمستثمرين

❐ مدبولى: طرح ثالث لأراضى «الشراكة» فى «العلمين والمنصورة» الجديدتين لأول مرة بدور إبراهيمكلَّف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق، مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإعداد لأضخم طرح أراضى للمواطنين والمستثمرين، ووحدات سكنية، بالمدن الجديدة، بحي

❐ مدبولى: طرح ثالث لأراضى «الشراكة» فى «العلمين والمنصورة» الجديدتين لأول مرة

بدور إبراهيم

كلَّف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق، مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإعداد لأضخم طرح أراضى للمواطنين والمستثمرين، ووحدات سكنية، بالمدن الجديدة، بحيث يتم بدء الإعلان عن الحجز مارس المقبل.

وصرح «مدبولى» بأنه سيتم طرح قرعة جديدة لوحدات مشروعى «سكن مصر ودار مصر» بالمدن الجديدة القائمة، وبداية طرح وحدات سكنية بمدن العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وامتداد الشيخ زايد، وسيتم الإعلان أيضاً عن عدد من الفيلات فى منطقة متميزة، بمدينة المنصورة الجديدة.

وأوضح أنه سيتم الإعداد لطرح قرعة أراضى للمواطنين، بمساحات مختلفة، فى عدد كبير من المدن الجديدة، بما يسهم فى تحقيق رغبة المصريين فى التملك، وكذا توفير أكبر عدد ممكن من الوحدات، عبر البناء على تلك الأراضى، وتحقيق التنمية المطلوبة، وزيادة الرقعة العمرانية، ومحاربة المتاجرة بالأراضى والسمسرة.

وأشار إلى أنه سيتم أيضاً الإعلان عن الطرح الثالث لأراضى الشراكة مع القطاع الخاص، ليشمل أراضى فى العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، لأول مرة، بعد نجاح الطرح الأول والثانى، بجانب طرح أراضٍ للمستثمرين بنظام البيع فى عدد من المدن الجديدة.