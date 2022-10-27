الإسكان تُراجع إجراءات تسليم 1008 وحدات سكنية بديلة في منطقة زهور مايو «الزرايب سابقا»

عقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، اجتماعاً موسعاً بمقر جهاز المدينة بحضور مسئولي الجهاز وراعى كنيسة منطقة الزرايب، ومسئولي الجهات التنفيذية والخدمية بالمدينة، لمراجعة الإجراءات مع جميع الجهات المعنية، لسرعة تسليم الوحدات البديلة “زهور مايو” للمواطنين من متضرري السيول بمنطقة الزرايب سابقا.

وفي بداية الاجتماع، أكد المهندس محمد خلف الله، أن جهاز المدينة يسعى جاهداً لسرعة تسليم الوحدات السكنية بمنطقة زهور مايو وهى سكن بديل لمتضرري السيول بمنطقة الزرايب بالمدينة، وذلك في ضوء التوجيهات السابقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة إنشاء هذه الوحدات، والتي بدأ جهاز المدينة في تنفيذها على الفور وانتهى من تنفيذها في وقت قياسي.

وأشار رئيس جهاز مدينة 15 مايو إلى أنه تم تجهيز الوحدات البديلة بالأثاث الكامل وجميع المستلزمات المنزلية التي يستخدمها المواطنون في إطار توفير حياة كريمة لأهالينا بمنطقة “الزرايب” سابقاً، لافتاً إلى أنه تم مناقشة عدة نقاط متعلقة بإجراءات تسليم الوحدات السكنية مع الجهات المعنية.

وفي سياق متصل، أفاد المهندس محمد خلف الله، بأنه تم عقد لقاء موسع لسكان المنطقة لتوضيح النقاط والإجراءات المتبعة لتسليم الوحدات لمتضرري السيول في الفترة القليلة القادمة بعد إتمام الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وذلك في حضور راعى كنيسة الزرايب، وأعضاء مجلس النواب، ومسئولي الجهات المعنية من وزارة التضامن ومحافظة القاهرة ومنسق عام صندوق التنمية الحضارية.

وأوضح رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن منطقة زهور مايو التي سيتم نقل سكان منطقة الزرايب سابقاً للعيش بها هى مجتمع عمراني متكامل تضم 1008 وحدات سكنية وحظائر نموذجية لفرز القمامة، وجميع الخدمات من مياه وصرف وكهرباء واتصالات.

مضيفاً أنه سيتم توصيل الغاز عند البدء فى توصيل الخطوط الرئيسية لمنطقة الزهراء بجوار منطقة زهور مايو، بجانب وجود سوق تجارية وحضانة ومركز طبى وسيتم طرح عدد من المحال التجارية بأنشطة مختلفة وصيدلية لتوفير جميع الخدمات لأهالينا السكان.