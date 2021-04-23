عقـــارات

«الإسكان» توقع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار حول عمل المدن الخضراء

بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة
أحمد صبحي 4:40 م, الجمعة, 23 أبريل 21 4:40 م, الجمعة, 23 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

صرح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بأنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول إطار عمل المدن الخضراء.

وقام بالتوقيع كل من المحاسب أحمد سعيد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والإدارية، والسيدة أوديلي ريناود باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

وقال الدكتور سيد إسماعيل: تهدف مذكرة التفاهم إلى تقييم وتحديد أولويات التحديات البيئية، ووضع خطة عمل لمواجهة هذه التحديات، من خلال التدخلات السياسية والاستثمارات المستدامة في البنية التحتية، وتحديد المشروعات في نطاق المدن الخضراء، والتي تعتمد على منهجية شاملة لتخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

اقرأ أيضا  حملة أمنية مكبرة في 6 أكتوبر لمواجهة شوادر «الأغنام»

وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أفضلية المدن الخضراء من ناحية العائد الاقتصادي، وتكلفة البناء على المدي المتوسط والطويل، وعلاقتها بتقليل المخاطر البيئية وصحة المواطن.

وشددعلى اهتمام الوزارة باستدامة مشروعات البنية التحتية فى المياه، وإعادة إستخدام مياه الصرف المُعالجة، وإدارة الحمأة وتحويلها إلى طاقة، والاستثمار المستدام فى المدن الجديدة، حيث شهدت مصر طفرة في إنشاء المدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، خلال السنوات الماضية.

اقرأ أيضا  رئيس جهاز «بدر» يتفقد مشروعات الطرق المؤدية لمحطات القطار الكهربائى

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن المناطق ذات الأولوية بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هى مدينة السادس من أكتوبر، وذلك من خلال إدارة المخلفات الصلبة، والمياه والصرف الصحي، والطرق الحضرية، والإنارة، ووسائل النقل الحضرية، وكفاءة الطاقة في المباني العامة، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة في البنية التحتية للكهرباء.

وأضاف نائب وزير الإسكان، أن المشروعات الجارية للمياه والصرف الصحي، الممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تشمل مشروع خدمات مياه الصرف الصحي بكفر الشيخ والذي يخدم 470 ألف نسمة في 62 قرية، ومشروع توسعات محطة مياه الصرف الصحي بالفيوم، وذلك بهدف تطوير وتنفيذ البنية التحتية المتكاملة للصرف الصحي وزيادة نسبة تغطية الصرف الصحي في المناطق الريفية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد صبحي

ملف الكاتب أحمد صبحي

اقرأ أيضاً

وفد من هيئة المجتمعات والمقاولون العرب يتفقد مشروعات «بني سويف الجديدة»

أحمد صبحي 1:02 ص, الجمعة, 23 أبريل 21

محافظ بورسعيد يفتتح فندق بالما بعد تجديده باستثمارات تفوق 250 مليون جنيه

شريف عمر 11:29 م, الخميس, 22 أبريل 21

وزير الإسكان يتفقد اللمسات الأخيرة لكورنيش مدينة المنصورة الجديدة

أحمد صبحي 4:21 م, الخميس, 22 أبريل 21

«إعمار مصر» توقع عقود المرحلة الأولى من مشروع «كايرو جيت» بالشيخ زايد

شريف عمر 1:00 م, الخميس, 22 أبريل 21

«الإسكان» تدرس تطوير المنطقة الشاطئية فى «شرق بورسعيد» على غرار «العلمين الجديدة»

شريف عمر 10:50 ص, الخميس, 22 أبريل 21

حملات تشجير ورفع كفاءة طرق وإزالة مخالفات في حدائق أكتوبر

أحمد صبحي 9:43 م, الأربعاء, 21 أبريل 21