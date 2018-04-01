الإسكان: توصيل خدمات الصرف الصحي لـ97 قرية بالمنوفية

والانتهاء من 26 قرية منها تباعا آخر يونيو المقبلبدور إبراهيم:​ استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات صرف صحي القرى بمحافظة المنوفية، وذلك خلال اجتماعه بمسئولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: جار

والانتهاء من 26 قرية منها تباعا آخر يونيو المقبل





بدور إبراهيم:

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استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات صرف صحي القرى بمحافظة المنوفية، وذلك خلال اجتماعه بمسئولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي: جار توصيل خدمات الصرف الصحي لـ97 قرية بما نسبته 31 %، من إجمالي قرى المحافظة البالغ عددها 315 قرية، بخلاف 88 قرية مخدومة بما نسبته 28 %، موضحاً أنه من المقرر الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي لـ26 قرية تباعاً بنهاية يونيو 2018، وهي: (بروي – كفر الخضرة – أم خنان – بمم – سبك الضحاك – طنبدي – ابشيش – مسجد الخضر – العراقية – شنشور – دلهمو – القناطرين – رملة الأنجب – بجيرم – كفر العامرة – كفر العرب – تلوانة – العجايزة – كفر زين الدين – قويسنا البلد – كفر عليم – اشليم – كفر إشليم – كفر السلامية – جريس – كفر السادات).



وأضاف وزير الإسكان: بعد الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي للـ26 قرية سيصبح إجمالي القرى المخدومة بمحافظة المنوفية 114 قرية بما نسبته حوالي 36 % من إجمالي القرى.