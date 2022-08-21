الإسكان توافق على تنفيذ مشروع بالساحل الشمالي الغربي لشركة حورس للتعمير

قررت وزارة الاسكان اعتماد مخطط مشروع على مساحة 472 ألف متر مربع بمنطقة فوكة بقطاع الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، وذلك بمحافظة مطروح، والتي ستقوم بانشاء مشروع به شركة حورس للتعمير والمنشآت السياحية، بهدف انشاء مشروع سياحي عليها.

ونص قرار وزارة الاسكان الصادر خلال أغسطس الجاري، أنه تم التعقد بين وزارة الاسكان والشركة في ابريل الماضي، حيث يعد التعاقد مكملا لقرار الموافقة على المخطط العام للمشروع.

ونص القرار على أن تلتزم بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الاعلان عن المشروع للرأي العام الا بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية، ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، وفي حالة مخالفة ذلك يتم الغاء هذا القرار واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

كمتا تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن لا يتم استصدار تراخيص البناء للمرحلة الثانية لللمشروع إلا بعد الانتهاء من جميع الهياكل الانشائية على الاقل لجميع مباني المرحلة الأولى بالمشروع.

وذهب القرار الى أن تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن تكون مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط، وفي حالة التخديم من الخارج يتم اعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية، كما تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل الجهات الحكومية المختلفة.

وحسب المخطط العام للمشروع فقد ألزمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ألا يزيد نسبة أقصة اشغال الارض عن 20% ولا يزيد معامل الاستغلال لقطعة الارض عن 0.6% وذلك من اجمالي مساحة أرض المشروع وفي جميع الاحوال لا يتجاوز ارتفاع أي مبنى عن الارتفاعات المقررة من قبل القوات المسلحة.

كما تم النص على أن أن اجمالي المساحة الخاصة بأراضي المشروع المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة بمساحة 30.4 فدان وتمثل نحو 27% من اجمالي مساحة المشروع، كما أن اجمالي مساحة الاراضي المخصصة للطرق الداخلية ومناطق الانتظار بمساحة 26.2 فدان وتمثل نسبة 23% ، كما أن اجمالي مساحة الاراضي المخصصة للمرافق 3454 متر مربع .

وبالنسبة للمساحات المخصصة للمباني السكنية تصل الى 30 قدان بما يعادل 26.9% من اجمالي مساحة المشروع .

ويأتي القرار في ضؤ قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2020 باعادة تخصيص قطع أراضي كائنة بعدد 9 مناطق بالساحل الشمالي الغربي بنطاق كحافظة مطروح والتي تشمل كل من منطقة الحمام والعلمين وسيدي عبدالرحمن ورأس الحكمة والضبعة ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم والدجيلة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لاستخدامها في اقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

وألزمت الهيئة الشركة أن تقوم بتنفيذ كامل المشروع بكافة مراحلة خلال مدة 4 سنوات كحد أقصى تبدأ من تاريخ صدور القرار ” 20 أغسطس 2022 ” ، على أن تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المتفق عليها بين الطرفين والكود المصري للجراجات وتعديلاته.

ونص القرار أن القطع الخدمية فيتم تحديد عناصرها وفقا لرؤية الشركة، كما أن الحد الاقصى للبناء على قطعة الارض 40% من اجمالي المخصصة ويستثنى من ذلك 20% نادي اجتماعي، و10% الانشطة الترفيهية و5% نوادي رياضية، على الا تزيد النسبة البنائية ( للاسكان والخدمات ) بكامل الارض عن 20% .

كما يسمح باقامة غرف خدمات بدور السطح بالمباني الخدمية بمساحة 10% من المسطح المبني بالدور الارضي، ويسمح باقامة دور البدروم ويستغل بالانشطة المصرح بها بأدوار البدرومات.

كما يتم تنفيذ الوحدات الفندقية بالمشروع بما لا يقل عن 50% من اجمالي الوحدات الكلية بالمشروع وفي جميع مراحلة، ويتم العمل بمراحل تنفيذ المشروع الواردة باقرار ولا يتم الانتقال بالتراخيص من مرحلة الى أخرى الا بعد تنفيذ كافة الهياكل الخرسانية لمناطق المرحلة السابقة.