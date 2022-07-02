«الإسكان» توافق على المخطط النهائي لمشروع سياحي بمنطقة غرب بورسعيد

وافقت وزارة الإسكان على المخطط التفصيلي المعدل لمشروع سياحي غرب بورسعيد على مساحة 424 ألف متر مربع مقدمة من شركة “عامر للتنمية السياحية” وذلك عن آخر مخطط معتمد داخل محافظة بورسعيد.

ووفقا لقرار وزارة الإسكان رقم 265 لسنة 2022 والذي اطلعت عليه “المال” فإن المشروع الخاص للشركة عبارة عن مشروع سياحي، سكني، وفندقي، وإداري، وتجاري، وتعليمي، وترفيهي، ورياضي، واجتماعي، بالإضافة إلى مرسى لليخوت، والذي يقع بمدنية غرب بورسعيد.

ونص القرار على أن الالتزام بالحصول على كافة الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص خاصة هيئة حماية الشواطئ وجهاز شئون البيئة، والالتزام بسداد قيمة المساحة الزائدة طبقا لكارت الوصف بعد التعديل الصادر من جهاز المدينة، والالتزام بسداد قيمة العلاوة الخاصة باستخدام نظرية الحجوم بالمشروع، والالتزام بسداد مقابل الانتفاع المستحق للمساحات المستغلة في حرم الشاطي وفقا للقواعد.

كما ألزم القرار الشركة بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقا للشروط الخاصة بالكود المصري للجراجات، واستخدام الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة العامة للمجتمعات العمرانية.

كما تقرر تعديل موافقة الجهات الحكومية المختلفة للمشروع ليكون بارتفاع 18 مترا بدلا من 12 مترا، كما أن صدور القرار يأتي بعد أن أصبحت أرض المشروع داخل ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي 2018 وقع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ورجل الأعمال منصور عامر، رئيس مجلس إدارة “عامر جروب”، عقد إنشاء مشروع سياحى ترفيهى متكامل غربى بورسعيد، على مساحة 90 فدانا، باستثمارات مبدئية 3 مليارات جنيه، ويوفر المشروع 6 آلاف فرصة عمل مستدامة إضافة لـ4 ملايين فرصة خلال مراحل التشييد.

وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وقتها إن المشروع يهدف للارتقاء بالمستوى السياحى والخدمى بالمدينة، بما يواكب الاستثمارات الوافدة بالمحافظة فى المجالات المختلفة، بتروليا وبحريا وغيرها، وتوفير فرص عمل متميزة، كما يرفع المشروع من الطاقة الاستيعابية الفندقية.

من جانبه، أكد رجل الأعمال منصور عامر، رئيس مجلس إدارة عامر جروب، أن المشروع سيكون نقطة تحول نحو حداثة وخدمات سياحية وترفيهية غير مسبوقة لبورسعيد، وسيكون نقطة جذب لكل المحافظات المحيطة.

واستعرض عامر تفاصيل مشروع “بورتو سعيد”، قائلا: إنه عبارة عن مشروع سياحي متكامل، يقع على مساحة 90 فدانا باستثمارات 3 مليارات جنيه، ويضم فندق 5 نجوم وشقق فندقية ومدرسة ونادى ومستشفى صغير ومول تجارى ومطاعم، كما نسعى لإنشاء رصيف يخوت لجذب اليخوت، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، مضيفًا أن هدف المشروع خدمة المستثمرين بعدما أصبحت المدينة قبلة للاستثمار، بالإضافة إلى خدمة أهالى المدينة.