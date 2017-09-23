الإسكان تنهي التقرير المبدئي لصرف مستحقات شركات المقاولات

أحمد عاشورانتهت وزارة الإسكان، من إعداد التقرير المبدئي لصرف مستحقات شركات المقاولات.وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن لجان صرف مستحقات شركات المقاولات تنتهي من أعمالها في الوقت الراهن، وستتضمن مستحقات تعويضهم عن فروق العملة.وأضافت السعيد، أن الحكومة تعت

أحمد عاشور

انتهت وزارة الإسكان، من إعداد التقرير المبدئي لصرف مستحقات شركات المقاولات.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن لجان صرف مستحقات شركات المقاولات تنتهي من أعمالها في الوقت الراهن، وستتضمن مستحقات تعويضهم عن فروق العملة.

وأضافت السعيد، أن الحكومة تعتزم صرف حزمة مالية من مستحقات شركات المقاولات المتعاقدة على تنفيذ مشروعات حكومية قبل نهاية العام المالي الجاري.

وأقرت الحكومة قانونًا يسمح بتعويض شركات المقاولات والموردين عن ارتفاع تكاليف المشروعات الناتجة عن تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

وقطاع المقاولات في مصر أحد أهم القطاعات التي تقود النمو بالسوق المحلية، وتعول عليه الحكومة لتوفير فرص عمل سريعة للشباب، وخفض معدلات البطالة وأكبر دليل علي ذلك مشروعات البنية التحتية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم في 2014.