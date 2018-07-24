«الإسكان» تنهى تسويق المرحلة الأولى من وحدات العاصمة والعلمين الجديدة

انتهت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة خلال 4 أيام من تسويق كامل المرحلة الأولى من وحدات الإسكان المطروحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى بيع 1200 وحدة تشملها 3 أبراج من «نورث إيدج تاورز» العلمين الجديدة، فى 3 أيام بدءًا من فتح باب البيع الفعلى.

وملأ حوالى 4315 مواطناً استمارات الحجز إلكترونيًا لعدد 2048 وحدة طرحتها الوزارة بالعاصمة الإدارية، وبدأ تحويل المقدمات إلى بنك التعمير والإسكان، وقُدر إجمالى مبيعات الأبراج الثلاثة الأولى بالعلمين الجديدة بحوالى 5 مليارات جنيه.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن عدد الزيارات التى تمت للموقع الإلكترونى الخاص بحجز 2048 وحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة بلغ حتى الآن نحو 9.7 مليون زيارة، منها ما يزيد على مليونى زيارة من مصريين بالخارج، بينما بلغ عدد من حصلوا على كلمة المرور الخاصة بالحجز 9409 زائراً.

وأوضح أن تسجيل البيانات وتحويل مقدمات الحجز مستمر حتى الثلاثاء 31 يوليو الجارى، بينما يبدأ الحجز الأحد 12 أغسطس وحتى السبت 18 من الشهر ذاته، موضحاً أن التخصيص بأسبقية الحجز إلكترونيًا، وفرص الجميع متساوية، وفى حال زيادة عدد الحاجزين ستتم دراسة فتح مرحلة جديدة، لاستيعاب المتقدمين.

وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن عملية تسجيل البيانات، وهى الخطوة الأولى، بدأت الأربعاء الماضى، مشيرًا إلى أن الوحدات المطروحة بتشطيبات فاخرة كمرحلة أولى من الحى السكنى كابيتال ريزيدانس.

وأضاف أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى 500 جنيه مصروفات تسجيل، ويجرى استكمال سداد %10، بالإضافة إلى (%1 مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالى ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز.

وأوضح أنه فى حال السداد لباقى قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ الحجز يتم خصم %7 من القيمة الإجمالية للوحدة، شريطة الالتزام باستكمال قيمة جدية الحجز المقررة خلال شهر من تاريخ الحجز.

وأشار إلى أنه يتم سداد %10 من إجمالى ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ الحجز، و%10 من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، وباقى ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات، طبقاً للقيمة الموضحة بجداول الأقساط المرفقة بكراسة الشروط، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة.

وفى حال رغبة العميل فى التعامل بنظام التمويل العقارى، يتم السداد على أقساط ربع سنوية متساوية بنظام 3 سنوات.

وبالنسبة لوحدات العلمين الجديدة قال مصدر بإدارة المبيعات بشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى الذراع العقارية لهيئة المجتمعات وبنك التعمير والإسكان، إن الأبراج الثلاثة التى تم بيعها خلال 3 أيام من فتح باب البيع الفعلى تشمل 1200 وحدة بمساحات بين 90 و351 مترًا مربعًا وتبدأ الأسعار من 4 ملايين جنيه للوحدة وهناك وحدات مميزة بسعر 11 مليونا، مشيرًا إلى أن كل برج يتكون من 40 طابقًا ويضم الطابق الواحد 10 شقق.

ولفت إلى أنه جار حاليًا تسويق 5 أبراج أخرى ويستهدف بيعها خلال العام الجارى على أن يتم بيع الأبراج الثلاثة المتبقية العام المقبل.