«الإسكان» تنقل مكان عقد جلسات مفاضلة العروض داخل مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة

نقلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مكان عقد جلسات المفاضلة داخل مقرها الجديد في مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

وسابقاً كانت تعقد الوزارة جلسات الفتح الفني والمالي للشركات المقدمة لشراء قطع أراض استثمارية بمقرها في مدينة الشيخ زايد.

جدير بالذكر أنه بحلول كل شهر، تطرح الهيئة مجموعة من الأراضي الاستثمارية ذات أنشطة مختلفة ومساحات وأسعار متنوعة لجذب المزيد من المستثمرين وزيادة مساحة العمران، وتشجيع حركة الاستثمار.

وتقوم الهيئة بطرح تلك الأراضي خلال الفترة من 1 إلى 15 يوم من أول كل شهر، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، على أن تقوم بعدها بفض المظاريف ودراسة العروض الفنية والمالية المقدمة من الشركات الراغبة في شراء قطعة الأرض.

يشار إلى أن الهيئة تبنت آلية التخصيص الفوري في طروحاتها منذ مارس عام 2019 لتيسير حصول المستثمرين على قطع أراض بأنشطة متنوعة في المدن الجديدة.

وسابقاً أجرت الهيئة عدة تعديلات على ضوابط آلية التخصيص الفوري، منها إلغاء القرعة العلنية التي تتم بين العروض المتساوية في حالات التزاحم، حال كون أحد تلك العروض مقدمة من الجار المجاور لقطعة الأرض المطروحة، بشرط سلامة كامل موقف الأرض الأصلية، وحال وجود أكثر من جار يتم عمل قرعة بين الجيران.

وتم تعديل الحد الأدنى للدفعة المقدمة ليكون 10% للأراضي التي يتجاوز ثمنها مليار جنيه أياً كان النشاط أو المدينة المطروح بها قطعة الأرض.

واشترطت الهيئة أيضاً إلزام شركات التطوير العقاري بتقديم سابقة خبراتها عند التقدم لشراء أرض مخصصة للنشاط العمراني المتكامل،