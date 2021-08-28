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الإسكان: تنفيذ 99 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي لخدمة أهالي الغربية

الجزار: تنفيذ 5 مشروعات لزيادة الضغوط وتحسين خدمة مياه الشرب بتكلفة 944 مليون جنيه
أحمد صبحي 11:09 ص, السبت, 28 أغسطس 21 11:09 ص, السبت, 28 أغسطس 21

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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم وجارٍ تنفيذ 99 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحى القرى، وصرف صحى المناطق الريفية، ومنها مشروعات الصرف الصحى بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى، لخدمة أهالى محافظة الغربية، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ تلك المشروعات.

وأضاف وزير الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب لزيادة الضغوط وتحسين الخدمة، وتشمل، توسعات محطة مياه طنطا، بطاقة 51 ألف م3/يوم، بتكلفة 120 مليون جنيه، وتوسعات محطة مياه قطور، بطاقة 43 ألف م3/يوم، بتكلفة 225 مليون جنيه.

وتابع: كذلك توسعات محطة مياه كفر الزيات، بطاقة 34 ألف م3/يوم، بتكلفة 151 مليون جنيه، وتوسعات محطة مياه سمنود، بطاقة 43 ألف م3/يوم، بتكلفة 220 مليون جنيه، وشبكة مياه قطور، بتكلفة 228 مليون جنيه.

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وأشار اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه فيما يتعلق بمشروعات صرف صحى الحضر، فقد تم وجارٍ تنفيذ 9 مشروعات، وهى، توسعات صرف صحي وصناعي المحلة الكبري، بطاقة 190 ألف م3/يوم، بتكلفة 450 مليون جنيه.

وأضاف، كما يتم تنفيذ محطة معالجة صرف صحي دلبشان، بطاقة 8 آلاف م3/يوم، بتكلفة 70 مليون جنيه، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي قطور، بطاقة 10/15 ألف م3/يوم، بتكلفة 20 مليون جنيه، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي روح وسجين، بطاقة 10/15 ألف م3/يوم، بتكلفة 20 مليون جنيه.

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وأشار، إلى تنفيذ محطة معالجة صرف صحي شبرا بابل، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، بتكلفة 130 مليون جنيه، ومحطة معالجة صرف صحي الشين، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، بتكلفة 110 ملايين جنيه.

واستكمال صرف صحي مدينة المحلة الكبري، بتكلفة 400 مليون جنيه، واستكمال صرف صحي مدينة السنطة، بتكلفة 40 مليون جنيه، واستكمال صرف صحي مدينة كفر الزيات، بتكلفة 103 ملايين جنيه.

وأضاف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أن إجمالى عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحى فى محافظة الغربية 195 منطقة ريفية بما نسبته 76.7 ٪، وتم الانتهاء من توصيل الخدمة لـ8 مناطق ريفية بما نسبته 1.9 ٪.

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وأكد أنه يجري توصيل خدمات الصرف الصحي لـ77 منطقة ريفية بما نسبته 15.5 ٪، ومنها 16 منطقة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى، وجار دراسة باقى المناطق لتوصيل الخدمة إليها.

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بقلم أحمد صبحي

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