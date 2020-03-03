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الإسكان: تنفيذ 7680 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة السادات

تخصيص 24 قطعة أرض لإقامة مشروعات مختلفة
خالد الأسمر 1:30 م, الثلاثاء, 3 مارس 20 1:30 م, الثلاثاء, 3 مارس 20

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يستعد جهاز مدينة السادات لتنفيذ وطرح عدة أعمال مشروعات المرافق في المدينة، تشمل شبكات مياه شرب وتليفونات ومحطات صرف صحى (معالجة – رفع)، وخطوط طرد وانحدار وغازٍ طبيعى ومحطات كهرباء، فى إطار توفير المرافق اللازمة للمشروعات بالمدينة.

الانتهاء من تنفيذ 7680 وحدة إسكان اجتماعي

وخلال تصريحات للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 7680 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة السادات بمناطق (السكنية الـ25 – حى النور – الفردوس) بالمدينة، وجار تنفيذ 200 وحدة إسكان اجتماعى بالمنطقة السكنية الـ 25، وجار الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإنشاء عدد 576 وحدة إسكان اجتماعى بحى الفردوس بالمدينة.

الانتهاء من تنفيذ 792 وحدة بمشروع دار مصر

وأضاف، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 792 وحدة (33 عمارة) بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بالمرحلتين الأولى والثانية، وتم تسليم الوحدات لمستحقيها بالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية.

وتابع أنه، تم تخصيص 24 قطعة أرض لإقامة مشروعات (صناعية – خدمية – زراعية – تجارية) بمساحات مختلفة، وفق آلية التخصيص الفورى، بالإضافة إلى تخصيص 500 قطعة أرض “إسكان اجتماعى” بحى الفردوس، و 81 قطعة أرض “إسكان مميز” عن طريق القرعة العلنية، كما تم تسليم عدد 5013 قطعة ما بين إسكان اجتماعى ومميز.

جهاز مدينة السادات: جار تنفيذ شبكات طرق بأطوال 111.3 كم

على جانب أخر قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات إنه جار تنفيذ شبكات طرق بالمدينة بأطوال 111.3 كم، تشمل تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق الإقليمى بنسبة 90 %.

جار تنفيذ أعمال الفرمة لعدة طرق بالمدينة

وأضاف، أنه جار تنفيذ أعمال الفرمة لعدة طرق بالمدينة بمناطق ( الحى المتميز – المناطق السكنية “14 ، 29، 32” – الروضة – الريحان – الزيتون – النخيل2 – المطورين مرحلة ثانية) بنسب تراوحت بين 85% و100%، وجارٍ تنفيذ الطرق بالمنطقتين (السكنية 32 – المطورين مرحلة أولى)، بنسبة 95%.

تطوير ورفع كفاءة بعض الطرق والمحاور والميادين

وتابع، جار تنفيذ مرافق المنطقة الصناعية الثامنة مرحلة أولى بنسبة 85%، ومرافق حى النخيل مرحلة رابعة بنسبة 100%، وطبقة الأسفلت بالمنطقتين السكنيتين (35، 36) بنسب تراوحت بين 85% و100%، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة بعض الطرق والمحاور والميادين بالمناطق السكنية والصناعية المختلفة.

جار تنفيذ 35 مبنى بأنشطة مختلفة

وأفاد، أنه بالنسبة للمشروعات الاستثمارية بالمدينة، جارٍ تنفيذ 35 مبنى بأنشطة (تجارية – إدارية – دينية – تعليمية – صحية – خدمات عامة)، ومدرستين خاصتين بالمحور المركزى 2 والمنطقة السكنية الـ17، كما تم تخصيص وتسليم موقعى مدرستين بمحور الحى الثالث ومحور الحى السابع.

جهاز مدينة السادات: تسليم 50 فدان لوزارة الاتصالات لإقامة قرية تكنولوجية

وأفاد، أنه تم تسليم وزارة الاتصالات على مساحة 50 فدان لإقامة قرية تكنولوجية، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها، ومن المخطط خلال السنوات المقبلة إضافة 350 مبنى خدميا بالمدينة.

تخصيص 36 فدان بالمحور المركزي

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم تخصيص واستلام مساحة 36 فدانا بالمحور المركزى 2 لإنشاء أول جامعة خاصة تشمل كليات (هندسة – أسنان – علاج طبيعى – ألسن وإعلام – حاسبات وذكاء اصطناعى – طب بشرى – تمريض – إدارة وسياسات – مستشفى تعليمى).

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بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية والتحق بالعمل في قسم العقارات بجريدة المال سبتمبر 2018 وعمل لأكثر من 10 سنوات بالصحافة

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