الإسكان: تنفيذ 76 مشروعاً في دمياط ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، ومن خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، انتهى من تنفيذ 76 مشروعاً بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، حيث يضم مركز كفر سعد، والمُدرج ضمن المرحلة الحالية من المبادرة، 12 وحدة محلية، بها 23 قرية.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة تتولى من خلال الجهاز المركزى للتعمير، تنفيذ المشروعات المستهدفة بـ25 مركزاً فى 10 محافظات، وتضم 741 قرية وتوابعها، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى، وتشمل المشروعات، إنشاء مجمعات خدمات المواطنين، ومجمعات خدمات زراعية.

وكذلك إنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، والكبارى على المجارى المائية، والمنشآت الصحية، ونقاط الإسعاف، ومنشآت خدمات التضامن الاجتماعى، ومشروعات الكهرباء والإنارة العامة، والطرق، بالإضافة إلى إنشاء عمارات “سكن كريم” للمواطنين.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تضم المشروعات المخططة والجارى تنفيذها حاليا بمحافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، إنشاء 12 مجمع خدمات للمواطنين، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتقدم 7 خدمات للمواطنين، وهى:

(سجل مدنى – شهر عقارى – بريد – مكتب تموين – مكتب تضامن اجتماعى – وحدة محلية – مجلس محلى)، ومركز تكنولوجى، حيث تم تخصيص مساحات مناسبة لكل خدمة، ويتم تقديم الخدمات للجمهور من خلال المركز التكنولوجى، بما يحقق توفير الوقت والمجهود، وتم الانتهاء من تنفيذ جميع المجمعات الخدمية.

وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تشمل المشروعات أيضاً، إنشاء 12 مجمع خدمات زراعية، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقى القرى والتوابع، وتضم (وحدة بيطرية – جمعية زراعية – مركز تجميع ألبان – مركز إرشاد) بما يسهم في تنمية هذه القرى، وتم الانتهاء من تنفيذ 10 مجمعات وجار تنفيذ مجمعين.

بجانب مشروعات إنشاء/ إحلال وتجديد 9 مراكز شباب، وتطوير ورفع كفاءة 16 مركز شباب، وتضم هذه المراكز، ملاعب ومسطحات خضراء، وكافتريات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومبنى أنشطة رياضية، يشتمل على (حضانة – مكتبة – جيم – صالة ألعاب – صالات أنشطة)، وتم الانتهاء من 21 مركز شباب (16 تطوير ورفع كفاءة – 5 إنشاء/ إحلال وتجديد)، وجار العمل بباقى مراكز الشباب.

وأوضح اللواء محمود نصار، أن مشروعات “حياة كريمة” بمحافظة دمياط، تشمل أيضاً، إنشاء 9 وحدات / مراكز صحية طبقاً لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وتطوير وحدة صحية، ورفع كفاءة خفيف لـ10 وحدات صحية، للارتقاء بالمنظومة الصحية والخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، وتم الانتهاء من 9 وحدات صحية رفع كفاءة خفيف.

وجار تنفيذ باقى المشروعات الصحية، بجانب إنشاء 8 نقاط إسعاف، وتطوير 5 نقاط أخرى لتحسين خدمات الإسعاف المقدمة للمواطنين، وتم الانتهاء من 5 نقاط إسعاف (2 إنشاء – 3 تطوير ورفع كفاءة)، وجار العمل بالباقى.

وأشار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أن المشروعات تشمل أيضاً، إنشاء / إحلال وتجديد / تطوير 11 كوبرى على المجارى المائية (10 سيارات – 1 مشاة)، حيث يتم التنسيق مع المختصين من وزارة الرى، بما يحقق تنفيذ الأعمال المطلوبة، وعدم تأثر المجارى المائية بهذه الأعمال، وتحقق الكبارى الربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة وبين القرى وبعضها.

وتم الانتهاء من 10 كبارى رى (9 سيارات – 1 مشاة)، بجانب مشروعات تطوير وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة بجميع القرى لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين فى مجال الكهرباء والإنارة العامة، وتم الانتهاء من أعمال الكهرباء بـ10 قرى، إضافة إلى إنشاء / رفع كفاءة 5 وحدات اجتماعية، ضمن خدمات التضامن الاجتماعى.

كما تم الانتهاء من رفع كفاءة 4 وحدات اجتماعية، بالإضافة إلى 6 عمارات سكنية جارٍ تنفيذها بـ”سكن كريم” للمواطنين، وإنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل القرى، وبين القرى وبعضها لتسهيل حركة المواطنين، وسهولة الوصول للخدمات، والمساهمة في تنمية القرى، ويتم العمل بها بعد الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بهذه الطرق.