عقـــارات

«الإسكان»: تنفيذ 74 دورًا بارتفاع 360 متراً بالبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية

تنفيذ 20 برجًا باستثمارات بلغت 3 مليارات دولار
أحمد صبحي 4:24 م, الأربعاء, 12 مايو 21 4:24 م, الأربعاء, 12 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تنفيذ 74 دورًا بارتفاع 360 مترًا بالبرج الأيقونى، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر.

وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

وقال وزير الإسكان: بلغت نسبة الإنجاز الإجمالي بالحي السكني الثالث “كابيتال ريزيدانس”، بالعاصمة الإدارية الجديدة، 92 %.

اقرأ أيضا  فرق طوارئ لمتابعة سير العمل في القاهرة الجديدة والشروق خلال إجازة العيد

وتبلغ مساحة الحى 1016 فداناً، وبه 8 مجاورات، وتم وجارٍ به تنفيذ 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالى، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، وكذلك 328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبني “سكني مختلط”، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارى وإدارى، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.

وأضاف أن نسبة تنفيذ أعمال الهيكل الخرسانى للإنشاءات بالحى السكنى الخامس “جاردن سيتى الجديدة”، تجاوزت 93 %، وتبلغ مساحة الحى 885 فداناً، ويضم 295 عمارة سكنية، و105 فيلات، و175 مبني تاون هاوس وتوين هاوس، و11 برجاً للإسكان المختلط، و96 عمارة إسكان مختلط.

اقرأ أيضا  مسئولو «الإسكان» و«المقاولون العرب» يتفقدون مشروع تقاطع 8 بـ «6 أكتوبر»

وأوضح الوزير أن نسبة تنفيذ الأعمال بأحد القطاعات الـ3 بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تجاوزت 50%.

مضيفاً أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة هى أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان.

وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن المشروع يحتوى على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية.

اقرأ أيضا  وزير الإسكان يتابع تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين» لأصحاب الدخل المنخفض

ويضم المشروع المكونات التالية (بحيرة القراءة والعلوم – حديقة تعليمية للأطفال – الساحة الاحتفالية – بحيرة الفنون – الحديقة التراثية – النادي الريفي – النادي الرياضي – الساحة المركزية – مجمع المطاعم – السينما المفتوحة – الحديقة التفاعلية – حديقة الأعمال الفنية – بحيرة القوارب – واحة الرفاهية – حديقة ذات طابع إسلامي).

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد صبحي

ملف الكاتب أحمد صبحي

اقرأ أيضاً

فرق طوارئ لمتابعة سير العمل في القاهرة الجديدة والشروق خلال إجازة العيد

أحمد صبحي 4:07 م, الأربعاء, 12 مايو 21

وزير الإسكان يُصدر حركة تغييرات وتنقلات موسعة لنواب رؤساء أجهزة المدن الجديدة

أحمد صبحي 3:08 م, الثلاثاء, 11 مايو 21

«القابضة للمياه» تشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية بمواقع العمل ورفع درجة الاستعداد

أحمد صبحي 2:50 م, الثلاثاء, 11 مايو 21

8 وزراء ورئيس الهيئة الهندسية يستعرضون مخطط تنمية البوابة الاقتصادية الشمالية الشرقية «باب مصر»

أحمد صبحي 1:58 م, الثلاثاء, 11 مايو 21

وزير الإسكان يتابع تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين» لأصحاب الدخل المنخفض

أحمد صبحي 1:44 م, الثلاثاء, 11 مايو 21

مياه القليوبية تعلن خطة استقبال عيد الفطر وترفع درجات الاستعداد

عمر سالم 12:50 م, الثلاثاء, 11 مايو 21