الإسكان: تنفيذ 5 ملاعب مفتوحة ومركز شباب بالعبور



المال – خاص



صرح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه سيتم تنفيذ 5 ملاعب مفتوحة، ومركز شباب، بمنطقة 2600 فدان بالمدينة، وتم طرح التنفيذ في مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.



من جهة أخرى، أكد المهندس محمد مصطفى وهبة، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنه سيتم تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مأخذ المياه (أعمال كهروميكانيكية)، وأعمال رصف طرق حي النوادي مرحلة ثانية (طبقة أساس – MCO – طبقة ربط أسفلتية) بجانب تنفيذ الجزر الوسطي شاملة شبكة الري بالحي السادس عدا المجاورة الثامنة بالمدينة، وتم الطرح في 3 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.



وقال المهندس وحيد أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو: سيتم تنفيذ أعمال تدعيم العمارات التالية: (رقم 1 – حي د – مجارورة 7، رقم 3 – حي هـ – مجاورة 8، رقم 7 – حي أ – مجارورة 9، رقم 4 – حي د – مجاروة 9)، وتم الطرح في مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.



وأضاف المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات: سيتم استكمال تنفيذ مبني مدرسة تعليم أساسي بالمنطقة السكنية 15 بالمدينة، وتم الطرح في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.



وأشار المهندس محمد أحمد الدكروري، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، إلى أنه سيتم تنفيذ شبكات كهرباء الجهد المتوسط والمنخفض لمنطقة النوادي (الترفيهية)، وتم الطرح في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.



وأوضح المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أنه سيتم تنفيذ مبنى ملحق لإقامة الطالبات بمدرسة المتفوقين بالحي السكني الأول بالمدينة، وتم الطرح في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.



وقال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: تم طرح أعمال تشغيل وصيانة وحراسة شبكة إنارة منطقة التوسعات الشرقية الشمالية (الأيقونة) بالامتداد بالمدينة، وشبكات الإنارة بمنطقة غرب الجولف بالتجمع الثالث، وشبكة إنارة طريق السويس وتقاطعه من الطريق الدائري وحتي كم 36 بالمدينة، وشبكة إنارة المجاورات (12، 13، 14، 15) بالتجمع الأول بالمدينة، وتم الطرح في 4 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.



وأشار المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أنه تم طرح أعمال النظافة العامة بالحي الأول مجاورات (1،2،3،4،5)، ومدخل المدينة الرئيسي حتي المنطقة الصناعية، وشارع سعد زغلول حتي المنطقة الصناعية بالمدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.



وأضاف المهندس شريف مجدي حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق: تم طرح تنفيذ أعمال تنسيق الموقع للمناطق الخضراء، ورفع كفاءة الطرق بمنطقة الإسكان العائلي (1،2) بالمدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.



وأوضح المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه تم طرح تنفيذ أعمال استكمال زراعة منطقة ابني بيتك (1) بالحي السادس بالمدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.