الإسكان: تنفيذ 496 وحدة لسكان المناطق الخطرة بمشروع الرويسات .. قريباً

وبدء تنفيذ 624 وحدة كمرحلة ثانية بتكلفة 317 مليون جنيه





بدور إبراهيم



صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن صندوق تطوير المناطق العشوائية، التابع للوزارة، يقوم حاليا بالانتهاء من تنفيذ 496 وحدة سكنية كمرحلة أولى لسكان المناطق الخطرة، بمشروع تطوير مناطق الرويسات، بمدينة شرم الشيخ، في محافظة جنوب سيناء، كما يجري البدء فى تنفيذ 624 وحدة أخرى كمرحلة ثانية بالمشروع، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلتين 317 مليون جنيه.



وقال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية: يتضمن المشروع تطوير منطقتين، الأولى، منطقة الرويسات بطن الجبل (مناطق امتداد أسفل الجبل)، بمساحة حوالي 14.6 فدان، بها حوالي 366 وحدة، وهي عبارة عن بيوت سكنية مصنفة كمنازل خطرة من الدرجة الأولى، نظرا لاحتمالية انهيارات صخرية عليها، والثانية، منطقة الرويسات غرب الجبل بمساحة حوالي 27.8 فدان، بها حوالي 556 وحدة، وهي عبارة عن بيوت دور واحد لها أسقف خشبية، ومُشيدة من مخلفات البناء، وحالتها العامة غير صالحة.



وأوضح أن العمارات التى تم تنفيذها بارتفاع أرضى و3 أدوار، والوحدات كلها تشطيب كامل، مشيرا إلى أن محافظة جنوب سيناء تولت حصر أسماء سكان المنطقتين، الذين سيستفيدون بالوحدات الجديدة.

