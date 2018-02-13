الإسكان: تنفيذ 3 مشروعات مياه شرب في الجيزة بتكلفة 490 مليون جنيه

بدور إبراهيم: صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يجري تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة الجيزة، بإجمالي طاقة مضافة 210 آلاف م3/يوم، بتكلفة إجمالية 490 مليون جنيه. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المشروعات التي يجري تنفيذها، هي: مشروع توسعات محطة



بدور إبراهيم:



صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يجري تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة الجيزة، بإجمالي طاقة مضافة 210 آلاف م3/يوم، بتكلفة إجمالية 490 مليون جنيه.



وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المشروعات التي يجري تنفيذها، هي: مشروع توسعات محطة مياه أطفيح لرفع الطاقة من 60 : 120 ألف م3/يوم، بتكلفة 210 ملايين جنيه، ومشروع إنشاء المرحلة الأولى من محطة مياه منشأة القناطر المرشحة، بطاقة 80 ألف م3/يوم، بتكلفة 110 ملايين جنيه، ومشروع إنشاء المرحلة الأولى من محطة مياه الحوامدية المرشحة بطاقة 70 ألف م3/يوم، بتكلفة 170 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروعات آخر يونيو 2018.​