الإسكان: تنفيذ 25 مشروعاً لمياه الشرب والصرف لخدمة أهالى الشرقية

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة الشرقية، وهى، توسعات محطة مياه بنى شبل وتلحوين، بطاقة 4 آلاف م3/يوم، وبتكلفة 20 مليون جنيه، ومحطة مياه أبو كبير، بطاقة 34 ألف م3/يوم، وبتكلفة 325 مليون جنيه، ووحدتا مياه فائقة الجودة (العدوة – تليجة)، بطاقة 40 ألف م3/يوم، وبتكلفة 260 مليون جنيه.

بينما يجرى تنفيذ 8 مشروعات أخرى لمياه الشرب، وهى، توسعات خطوط مياه ضمن شبكة مياه بلبيس، بتكلفة 50 مليون جنيه، ومحطة مياه البكارشة، بطاقة 51 ألف م3/يوم، وبتكلفة 900 مليون جنيه، و6 وحدات مياه فائقة الجودة (طاروط – القرين – كفر الحمام – كفر الجراية – المانسترلي – الرحمانية)، بطاقة 40 ألف م3/يوم، وبتكلفة 260 مليون جنيه.

وأشار الوزير، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات لصرف صحى الحضر، وهى، توسعات صرف صحى ديرب نجم، وتوسعات صرف صحى الزقازيق، وتوسعات صرف صحى ابومتنا، وتوسعات صرف صحى الزنكلون، وتوسعات صرف صحى فاقوس، وصرف صحى منشأة رضوان بالشرقية.

وقال أنه جارٍ تنفيذ 7 مشروعات أخرى لصرف صحى الحضر، وهى، توسعات صرف صحى الحسينية، ومحطة معالجة صرف صحى قصاصين الشرق، ومعالجة صرف صحى ميت جابر، ومعالجة صرف صحى دنوهيا، ومحطة معالجة صرف صحى الاخيوة، وإعادة تأهيل صرف صحى الزقازيق، وصرف صحى منشأة ابو عمر.

وأشار اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن إجمالى عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحى فى محافظة الشرقية، 119 منطقة ريفية.

كما تم الانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحى لـ19 منطقة ريفية أخرى، وجارٍ تسليم المشروعات، ويقطن تلك المناطق الـ138، مليون و813 ألف نسمة، بما نسبته 31.3 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة.

وجار توصيل خدمات الصرف الصحي لـ95 منطقة ريفية، تتضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى، يقطنها مليون و250 ألف نسمة، بما نسبته 21.6 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة.