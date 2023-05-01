الإسكان: تنفيذ 210 مشروعاً لمياه الشرب والصرف في أسيوط

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإنه تم وجارٍ تنفيذ 12 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى، بمحافظة أسيوط، بجانب 9 محطات لمعالجة الصرف الصحى، جارٍ تنفيذها ضمن مبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.

وأضاف الجزار أنه تم وجار تنفيذ 189 مشروعاً بالمحافظة، لتوصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية، منها 151 مشروعاً للمناطق الريفية بالمرحلة الأولى بمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، التابعة للوزارة، تنفيذ تلك المشروعات.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة مياه ديروط وشبكاتها، بطاقة 86 ألف م3/يوم، بتكلفة 385 مليون جنيه، ومشروع معالجة الروبة لـ4 وحدات مياه مرشحة نقالى، بطاقة 9.6 ألف م3/يوم، بتكلفة 1.5 مليون جنيه، ومشروع وحدة حديد ومنجنيز بالحمراء، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، بتكلفة 8 ملايين جنيه، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروع استكمال شبكات محطة مياه ديروط، ومشروع توسعات محطة مياه ابنوب والفتح، بطاقة 68 ألف م3/يوم، بتكلفة 200 مليون جنيه.

وزير الإسكان: تنفيذ 9 محطات لمعالجة الصرف الصحي بأسيوط ضمن المبادرة الرئاسية “حياه كريمة”

وأضاف الوزير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات لصرف صحى المناطق الحضرية، وتشمل، مشروع صرف صحى صدفا والغنايم المتكامل (ثلاثى)، بطاقة 29 ألف م3/يوم، بتكلفة 305 ملايين جنيه، ومشروع صرف صحى ابنوب والفتح المتكامل (ثلاثى)، بطاقة 82 ألف م3/يوم، بتكلفة 950 مليون جنيه، ومشروع صرف السيب النهائى لمعالجة القوصية بأسيوط، بطاقة 41 ألف م3/يوم، بتكلفة 450 مليون جنيه، ومشروع الوحدة الثلاثية لمحطة معالجة أبوتيج وخط السيب، بطاقة 17 ألف م3/يوم، بتكلفة 70 مليون جنيه، ومشروع محطة وشبكة صرف صحي ديروط المتكامل (ثلاثى) وخط السيب، بطاقة 52 ألف م3/يوم، بتكلفة 595 مليون جنيه، ومشروع محطة معالجة صرف صحى عرب المدابغ الجديدة لقرى مركز أسيوط وخط السيب، بطاقة 60 ألف م3/يوم، بتكلفة 500 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي البداري وساحل سليم + خط السيب، بطاقة 33 ألف م3/يوم، بتكلفة 350 مليون جنيه.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه جارٍ أيضاً بمحافظة أسيوط، تنفيذ 9 محطات لمعالجة الصرف الصحى، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى، وهى، مشروع توسعات محطة معالجة البدارى وساحل سليم، ومشروع توسعات محطة معالجة ابوتيج، ومشروع محطة معالجة عرب الكلابات، ومشروع محطة معالجة العطيات البحرية، ومشروع محطة معالجة قرى جنوب ديروط (عواجة)، ومشروع محطة معالجة قرى شمال ديروط (دشلوط)، ومشروع توسعات محطة معالجة صدفا والغنايم، ومشروع محطة معالجة بنى غالب الجديدة، ومشروع محطة معالجة بالحوطا الشرقية.

وقال اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إن إجمالى عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحى فى محافظة أسيوط، 13 منطقة ريفية، بجانب 20 منطقة تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بها، وتمثل مساحة تلك المناطق 14 % من إجمالى المناطق الريفية بالمحافظة، ويقطنها أكثر من نصف مليون مواطن، بما نسبته 15.6 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة، ويجرى توصيل خدمات الصرف الصحى لـ169 منطقة ريفية (منها 14 منطقة تنفذها شركة المياه والصرف بالمحافظة، و151 منطقة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة)، بما نسبته 71.6 % من المناطق الريفية، ويقطنها 2 مليون و253 ألف نسمة، بما نسبته 69.4 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة.