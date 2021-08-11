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الإسكان: تنفيذ 188 مشروعاً لمياه الشرب والصرف فى أسيوط

الانتهاء من محطة مياه ديروط بطاقة 86 ألف م3 يومياً
أحمد صبحي 12:49 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21 12:49 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجارٍ تنفيذ 6 مشروعات لمياه الشرب، و182 مشروعاً لصرف صحى الحضر والمناطق الريفية، بمحافظة أسيوط، منها 132 مشروعاً ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ تلك المشروعات.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة مياه ديروط، بطاقة 86 ألف م3/يوم، بتكلفة 385 مليون جنيه، ومشروع وحدتى حديد ومنجنيز (بنى غالب – مسرع)، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، بتكلفة 16 مليون جنيه.

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ومشروع معالجة الروبة لعدد ( وحدات مياه مرشحة نقالى، ومشروع وحدة حديد ومنجنيز بالحمراء، وجارٍ تنفيذ مشروع استكمال شبكات محطة مياه ديروط، ومشروع توسعات محطة مياه أبنوب والفتح، بطاقة 68 ألف م3/يوم، بتكلفة 200 مليون جنيه.

وقال اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحى بالحضر، وتشمل:

صرف صحى صدفا والغنايم المتكامل (ثلاثى)، بطاقة 26 ألف م3/يوم، وصرف صحى أبنوب والفتح المتكامل (نظام معالجة ثلاثى)، بطاقة 82 ألف م3/يوم، وصرف السيب النهائى لمعالجة القوصية بأسيوط، والوحدة الثلاثية لمحطة معالجة أبوتيج، بطاقة 16 ألف م3/يوم وخط السيب.

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ومحطة وشبكة صرف صحي منفلوط، بطاقة 38 ألف م3/يوم + خط السيب، ومحطة وشبكة صرف صحي ديروط المتكامل، بطاقة 52 ألف م3/يوم + خط السيب، وصرف صحي البداري وساحل سليم، بطاقة 33 ألف م3/يوم + خط السيب، ومحطة معالجة صرف صحى عرب المدابغ الجديدة لقرى مركز أسيوط وخط السيب.

وأضاف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لـ23 منطقة ريفية بمحافظة أسيوط، وجار توصيل خدمات الصرف الصحى لـ151 منطقة ريفية، منها 132 منطقة ريفية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى.

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بقلم أحمد صبحي

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