«الإسكان»: تنفيذ مستشفى عام سعة 220 سريرًا في مدينة العبور

قال عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه جارٍ تنفيذ مستشفى عام سعة 220 سريراً لخدمة سكان مدينه العبور والمدن المجاورة، مضيفاً أنه تم صب سقف الدور الأرضي لمبنى المستشفى.

‏وأكد عبدالرءوف الغيطى، أن ذلك يأتي فى إطار زيادة الخدمات بمدينة العبور وتلبية احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على الاستمرار فى زيادة معدلات الإنجاز للانتهاء من تنفيذ المشروع بالوقت المحدد.

وكلف رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، مسئولى الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية للمشروع وإزالة أي عقبات، وكذا التأكد من تنفيذ الأعمال بالمشروع بالمواصفات المطلوبة.

وكان قد صرح رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، الأربعاء الماضي، بأنه تم تنفيذ قرار غلق وتشميع وقطع المرافق ورفع العدادات لعقار مخالف بالقطعة رقم 14 بلوك 28036، لمخالفة تغيير النشاط من سكني إلى سنتر تعليمى ومعرض سجاد بالمخالفة للقانون.

وأشار الغيطي، إلى تحرير المحاضر القانونية اللازمة لصاحب العقار، واتخاذ الاجراءات القانونية تمهيداً لسحب القطعة طبقاً للائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لتكرار المخالفة.

ولفت الغيطى، إلى شن حملة ليلية على الباعة الجائلين والإشغالات بعدة مناطق بالمدينة، بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وبمعاونة شرطة المرافق بالمدينة، قائلا إن الحملة تم تنفيدها ضمن الحملات اليومية على الإشغالات.

وأوضح رئيس جهاز العبور، أن الجهاز يوفر حالياً البديل الحضاري لإيواء الباعة الجائلين بمكان يليق بالمدينة، والمقرر تشغيله في أقرب وقت، مضيفاً أن ذلك يأتى في إطار السعي للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة.