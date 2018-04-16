الإسكان: تنفيذ كبارى وأنفاق على محاور أكتوبر بتكلفة 3.9 مليار جنيه

بدور إبراهيمصرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يجرى تنفيذ والإعداد لتنفيذ عدد من الكبارى والأنفاق على المحاور الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر، بتكلفة 3.9 مليار جنيه، لتسهيل الحركة المرورية لمحاور المدينة، وتلافى التكدسات المرورية على المحاور الرئيسية.وأوضح

بدور إبراهيم

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يجرى تنفيذ والإعداد لتنفيذ عدد من الكبارى والأنفاق على المحاور الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر، بتكلفة 3.9 مليار جنيه، لتسهيل الحركة المرورية لمحاور المدينة، وتلافى التكدسات المرورية على المحاور الرئيسية.

وأوضح المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن جهاز المدينة طرح تطوير 4 محاور رئيسية، لتنفيذ عدد من الأعمال، على المحاور طبقا للدراسة المرورية لمنع التكدسات الحالية والمستقبلية، وتسهيل الحركة المرورية داخل محاور المدينة، ضمن الخطة التنموية لجهاز المدينة 2017 – 2019، بتكلفة 3.9 مليار جنيه، وهى: 15 كوبرى (10 كبارى عند التقاطعات + 5 كبارى دوران للخلف)، ونفقان، و9 كبارى مشاة.

وقال رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: بدأ التنفيذ الفعلى لـ6 كبارى عند التقاطعات، و4 كبارى دوران للخلف، و2 كوبرى مشاة، بتكلفة قدرها 2.5 مليار جنيه، ويجرى تنفيذ أعمال الدراسات والجسات لتنفيذ 4 كبارى عند التقاطعات، وكوبرى دوران للخلف، ونفقين، و7 كبارى مشاة، بقيمة تقديرية 1.4 مليار جنيه.

وأضاف المهندس عصام بدوى: تم تنفيذ كوبرى بالمحور الأول، وهو كوبرى العبور (جهينة)، نفذته شركة المقاولون العرب، عند تقاطع محور العبور (وصلة دهشور الشمالية) مع محور 26 يوليو، بعرض 35 م، وطول 1000 م، بتكلفة إجمالية 410 ملايين جنيه، شاملة أعمال نقل المرافق، وتم افتتاحه تجريبياً، ويجرى تنفيذ أعمال التجميل أسفل الكوبرى تبرعاً من شركة جهينة، بينما يتم بالمحور الثانى، الدائري الأوسطى، تنفيذ 4 كباري (أرقام: 10، 11، 14، 16)، تنفذها شركة سامكو، وهى، كوبري رقم (10)، دوران للخلف للقادم من طريق الواحات مدخل 2 أكتوبر على طريق الفيوم والعودة الى ميدان الرماية، بعرض 11.5 م، وطول 614 م، بتكلفة 33 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 70 %، وكوبري رقم (11)، دوران للخلف للقادم من طريق الفيوم، ودوران للخلف لمدخل أكتوبر 3، بعرض 11.5 م، وطول 600 م، بتكلفة 34 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 70 %، وكوبري رقم (14)، تقاطع الدائرى الأوسطى داخل أكتوبر مع خطوط السكة الحديد، بعرض 50 م، وطول 894 م، بتكلفة 181 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 40 %، وكوبري رقم (16)، تقاطع طريق الخدمة الموازى لطريق الفيوم مع السكة الحديد، وربط الإسكان الاجتماعي (1185 عمارة) مع طريق الفيوم، بعرض 23 م، وطول 610 م، بتكلفة 52 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 40 %، بالاضافة إلى قيام الهيئة الهندسية بتنفيذ أعمال الجسات والدراسات لكوبري عند تقاطع طريق الفيوم بالدائرى الأوسطى.

وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر إلى أن المحور الثالث، الدائرى الواصل بين طريق الواحات عند المنطقة الصناعية ماراً بحدائق اكتوبر حتى تقاطع الدائرى مع الواحات، يتضمن تنفيذ شركة بتروجيت لـ2 كوبرى، وهما كوبرى رقم (13) تقاطع الطريق الدائرى الأوسطى مع المحور الدائرى داخل أكتوبر، بعرض 82 م، وطول 800 م، بتكلفة 85 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 40 %، وكوبرى رقم (15)، وتم تاجيل تنفيذه لحين تحديد مسار القطار السريع الواصل بين العاصمة الإدارية مارا بمدينة 6 أكتوبر حتى محافظة الإسكندرية.

وأوضح أن المحور الرابع، محور الواحات من طريق الفيوم وحتى انتهاء المنطقة الصناعية، يتم به من قبل شركة المقاولون العرب، تنفيذ 4 كبارى، وهى، كوبرى رقم (2)، وهو 2 كوبري متعامدين على مستويين عند تقاطع الطريق الدائري الأوسطي مع طريق الواحات أحدهما في اتجاه الطريق الأوسطي، والآخر في اتجاه طريق الواحات (يجرى تنفيذ أعمال الجسات والدراسات لكوبري (2) اتجاه الدائرى الأوسطى، ويجرى تنفيذ كوبري (2) اتجاه محور الوحات (اتجاهين)، كل اتجاه بعرض 17 م، وطول 1100 م (5 حارات)، وبلغت نسبة الإنجاز 5 %)، وكوبرى رقم (3)، دوران للخلف يخدم القادم من جنوب الأحياء وجامعة مصر للعلوم والآداب للعودة الى طريق الواحات فى اتجاه طريق الفيوم، بعرض 13 م، وطول 260 م، بتكلفة 40 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 15 %، وكوبرى رقم (6)، دوران للخلف علوى يخدم القادم من طريق الواحات ووصلة دهشور الشمالية (محور العبور) للعودة إلى طريق الواحات فى اتجاه طريق الفيوم، بعرض 17 م، وطول 440 م، بتكلفة 50 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 20 %، وكوبرى رقم (18)، لربط منطقة حدائق أكتوبر بطريق الواحات، ومنطقة 40 ألف وحدة إسكان اجتماعى، وكذلك الدوران للخلف رجوعاً إلى طريق الواحات، بعرض 16.5 م، وطول 2400 م، بتكلفة 382 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 60 %، كما يجرى تنفيذ 2 كوبرى مشاة (أمام جامعة مصر – أمام هايبر وان)، من إجمالى 6 كبارى مشاة من المقرر تنفيذها بالمحور، موضحاً أن المحور يتضمن أيضاً 3 كبارى (1، 4، 7) يجرى تنفيذ أعمال الدراسات والجسات لها، ونفقين عند تقاطع طريق الواحات مع الدائرى (يجرى التنسيق مع عدد من الجهات بشأنها).

وأضاف: يجرى تنفيذ أعمال الدراسات والجسات للكبارى التالية: كوبرى رقم (1) عند تقاطع دائرى أكتوبر مع طريق الواحات (تجرى أعمال التصميم)، وكوبرى رقم (2) فى اتجاه الدائرى الأوسطى، وكوبرى رقم (4) تقاطع طريق الواحات مع امتداد محور 26 يوليو، وكوبرى رقم (7) دوران علوى للقادم من الطريق الدائرى داخل أكتوبر مع طريق الواحات متجها للطريق الدائرى داخل الجيزة (يجرى التصميم)، وكوبرى رقم (12) عند تقاطع الدائرى الأوسطى مع طريق الفيوم (يتم التنفيذ بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويجرى تنفيذ أعمال الجسات للبدء فى عملية التنفيذ)، وكوبرى رقم (15) عند تقاطع الدائرى داخل أكتوبر مع السكة الحديد (يجرى التنسيق مع وزارة النقل لتحديد مسار القطار السريع، والبدء فى أعمال الجسات والتصميمات)، و7 كبارى مشاة (6 على طريق الواحات، وهى: كوبرى أمام الإسكان الاجتماعى 800 فدان – كوبرى أمام إسكان الأولى بالرعاية – كوبرى أمام جامعة نوال الدجوى – كوبرى أمام دريم لاند – كوبرى أمام جامعة زويل – كوبرى أمام الفردوس، إضافة إلى كوبرى على محور 26 يوليو أمام جامعه النيل (تجرى الدراسة)، بالإضافة إلى نفقين عند تقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائرى.