الإسكان: تنفيذ اللمسات الأخيرة لمشروع سكن بديل العشوائيات بالعبور الجديدة

وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الإسراع في تنفيذ اللمسات الأخيرة لمشروع سكن بديل العشوائيات الذي يتم تنفيذه بمدينة العبور الجدبدة ، تمهيدا لتسليم المستحقين، لافتاً إلى أن المشروع يضم 96 عمارة بإجمالي 3360 وحدة سكنية و96 وحدة إدارية و96 محلا تجاريا، بالإضافة إلى مدرسة تعليم أساسي ومول تجاري ومركز طبي وحضانة.

وأكد المهندس أحمد علي، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، استمرار أعمال الزراعة وتركيب أعمدة إنارة الحدائق بمناطق بين العمارات والجزر الوسطى للطرق بسكن بديل العشوائيات بالحى 14، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ العمارات بالكامل وجارٍ إنهاء بعض الملاحظات الأخيرة.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة إلى أنه تم تنفيذ المشروع طبقاً لأفضل المواصفات الفنية، وبما يسهم في تحقيق جودة الحياة للمنتقلين للسكن بالمدينة.

كما أكد المهندس أحمد علي، أنه في إطار الدور التنموى الذى ينشده جهاز مدينة العبور الجديدة لتوفير الخدمات الحيوية بالمدينة، تم التوجيه بضرورة الانتهاء من الخدمات الجاري تنفيذها بالحي الـ 14بالمدينة، موضحاً أنه جار تنفيذ مركز طبى ومبنى للإسعاف بمنطقة الـ 806 عمارات بالحى الـ 14 بمساحة 5780م وبتكلفة إجمالية 12مليونا و300 ألف جنيه، وذلك لخدمة قاطنى الحى ودعم المنظومة الصحية.

وأضاف رئيس جهاز العبور الجديدة، أنه تم الانتهاء من نسبة 90% من أعمال تنفيذ المركز الطبي، وذلك ضمن ٤ مراكز طبية بالحى الـ١٤ جارٍ الانتهاء منها قريبا، ويتكون مبنى المركز الطبى من دور أرضى ودورين علويين ويضم ( عيادات – صيدلية – وسكن أطباء وتمريض – وغرفة أشعة – ومعمل تحاليل )، ويتكون مبنى الإسعاف من دور أرضى فقط .