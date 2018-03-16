الإسكان تنظم ورشة عمل تعريفية ببرنامج خدمات الصرف الصحي بالريف

بدور ابراهيم نظمت وحدة إدارة المشروعات (PMU)، بوزارة الإسكان، بالتعاون مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات البحيرة، والشرقية، والدقهلية، ورشة عمل تعريفية ببرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج (P for R)، والممول من البنك الدولي…



بدور ابراهيم

نظمت وحدة إدارة المشروعات (PMU)، بوزارة الإسكان، بالتعاون مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات البحيرة، والشرقية، والدقهلية، ورشة عمل تعريفية ببرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج (P for R)، والممول من البنك الدولي بقرض قيمته 550 مليون دولار فى مرحلته الأولى، حضرها مسئولو شركات المقاولات المؤهلة سابقاً، أو الراغبة في التقدم للدعوة الثانية للتأهيل، التى تم الإعلان عنها.

وصرحت المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU) بأن الشركات الثلاث سبق أن أعلنت عن إعادة فتح باب التأهيل (الدعوة الثانية) لشركات المقاولات المتخصصة في مجال مشروعات الصرف الصحي (من الفئتين الأولى والثانية)، لإبداء رغبتها في التأهل لتنفيذ أعمال تصميم وبناء محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي، أو توسعة، أو إعادة التأهيل للمحطات القائمة، بسعات تصميمة مختلفة حتى 10 آلاف م3/يوم بالنسبة لمحافظتي البحيرة والشرقية، و18 ألف م3/يوم بالنسبة لمحافظة الدقهلية، وشركات المقاولات (من الفئات الأولى والثانية والثالثة) لتنفيذ شبكات الصرف الصحي ومحطات رفع مياه الصرف الصحي، وخطوط الطرد الخاصة بها.

وأوضحت أن ذلك يأتي فى إطار تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج (P for R)، والممول من البنك الدولي بقرض قيمته 550 مليون دولار فى مرحلته الأولى، لتوسعة وتحسين خدمات الصرف الصحي فى 155 قرية وتوابعها، بمحافظات الدقهلية، والبحيرة، والشرقية، ومد خدمات الصرف الصحي المتكاملة إلى 167 ألف وصلة منزلية لخدمة 833 ألف نسمة.

وقال الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفني لوزير الإسكان، ونائب رئيس وحدة إدارة المشروعات: يمكن لشركات المقاولات المصرية المُتقدمة، الاتحاد مع الشركات العالمية من خلال شراكة قانونية (Joint Venture) لتعزيز فرصها فى التأهل خاصة في مجال محطات المعالجة، علماً بأن مؤهلات مقاولي الباطن لن تُحسب لصالح المقاول طالب التأهل، مؤكدا أنه سيتم اختبار الشركات المؤهلة طبقاً للمعايير المطلوبة في وثيقة الدعوة، ووفقاً لأحكام دليل إجراءات الشراء والتعاقدات الخاص ببرنامج (SRSSP)، ويكون التأهيل ساري المفعول لمدة سنتين من تاريخه، مع احتفاظ شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات البحيرة، والشرقية، والدقهلية، بحقها في التحقق من استمرار تلبية الشركات المؤهلة لمعايير التأهيل عند ترسية العقد.

وأضاف: يسمح البرنامج بصرف جزء من قيمة التعاقد بالعملات الأجنبية لتغطية قيمة المهمات الميكانيكية والكهربائية المُوردة من الخارج.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الشركات التى سبق لها التأهيل بالدعوة الأولى للتأهيل المسبق، عليها إرسال خطاب بتجديد رغبتها في استمرار تأهيلها، ووفقاً لمتطلبات القسم الثالث من مستندات التأهيل، مشيراً إلى أنه يمكن لشركات المقاولات الراغبة في التأهل المسبق الحصول على مستندات الدعوة مجاناً من مقر شركة البحيرة بشارع الجيش بدمنهور، ومقر شركة الشرقية خلف مديرية الإسكان والمرافق 29 شارع سعد زغلول – الزقازيق، ومقر شركة الدقهلية – المجزر الآلي – نهاية عمارات العبور – الطريق السريع المنصورة، وتقديم طلب التأهيل في ظرف مغلق، مرفق به نماذج ومستندات التأهيل المطلوبة، على أن تكون مستوفاة لمتطلبات وثيقة الدعوة، وذلك في موعد غايته الساعة 12 ظهر يوم 12 أبريل 2018، ولمزيد من المعلومات يمكن مراسلة الموظفين المختصين كتابياً خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 مساءً، أو بواسطة البريد الإلكتروني المذكور بكراسة الدعوة.