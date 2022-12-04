الإسكان تنظم زيارة ميدانية لوفد من طلاب العربية للعلوم للعلمين الجديدة

نظم مسئولو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارة ميدانية موسعة لوفد من طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، من مختلف التخصصات، إلى مدينة العلمين الجديدة، بهدف التعريف بالمدينة ومراحل تطورها، وما تم ويجرى تنفيذه من مشروعات وحجم الإنجازات بها، وذلك ضمن سلسلة زيارات لطلاب الجامعات بمصر، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتهدف الزيارة للتعرف على الإنجازات التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات، حيث كان فى استقبالهم، الدكتورة مروة سيبويه، المستشار الفنى لوزارة الإسكان – مسئول وحدة الدعم الفني ومتابعة المشروعات بالوزارة، والمهندس محمد خليل، نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، ومسئولو الجهاز، والمشروعات.

بدأت الزيارة إلى العلمين الجديدة، باستقبال الطلاب بمقر جهاز المدينة، حيث تم تقديم شرح تفصيلي من مسئولى الوزارة عن المخطط العام للمدينة واستعمالات الأراضي بها.

وتتنوع الأنشطة بين: سكنية، ومراكز تجارية، وسياحية، ومناطق خضراء، ونشاط صناعي، وخدمي، لخدمة المدينة والتجمعات العمرانية المجاورة لها، ومن أبرز المشروعات الخدمية مشروع ” جامعة العلمين للعلوم والتكنولوجيا “.

كما تضمن الشرح تقديم عرض عن مختلف المشروعات التنموية التى تم ويجرى تنفيذها بالمدينة، والذي أوضح أن المرحلة الأولى لمدينة العلمين الجديدة تضم: الأبراج الشاطئية، والمنطقة التجارية الترفيهية، والمدينة التراثية، والحي اللاتيني، ومنطقة الداون تاونوتضم نحو 40 عمارة بها 1300 وحدة سكنية تقريبا، وجامعة العلمين للعلوم والتكنولوجيا، ومقار إدارية، والممشى السياحى، ومشروعات إسكان متنوعة تناسب جميع شرائح الدخل.

وأوضحت الدكتورة مروة سيبويه، أن استراتيجية الوزارة تهدف لتحويل مدينة العلمين الجديدة، إلى مدينة مستدامة، صالحة للسكن والإقامة طوال العام، وتكون جاذبة للسكان من مختلف شرائح الدخل نظراً لما يتوافر بها من أنشطة سياحية، وتجارية، وتعليمية، وصناعية، وخدمات على أعلى مستوى، ومشروعات سكنية متنوعة، بجانب توفير فرص العمل، بحيث تكون مدينة العلمين الجديدة مركز تنمية رئيسى لإقليم الإسكندرية بشكل عام.

وأضاف المهندس محمد خليل، أن المدينة تم ويجري بها تنفيذ العديد من الأنشطة الخدمية الأخرى، مثل الحضانات، َوالمدارس، والملاعب الرياضية، والمحال التجارية، والمساجد، وفرع للأكاديمية البحرية، وغير ذلك.

مشيراً إلى أنه يتم العمل على جعل المدينة مركزا عالميا للرياضات المائية الدولية، نظراً لما تتمتع به المدينة من شواطئ رائعة وطبيعة خلابة، منوها عن أنه تم استضافة عددٍ من البطولات المائية الدولية بالمدينة خلال الأعوام السابقة.

كما شهدث مداخلات وآراء الطلاب، إشادات وثناء وإعجاب بما شاهدوه بالعرض التقديمي والفيلم التسجيلي ومدى الإنجاز الذي وصلت إليه المدينة، ودور المشروعات الجاري تنفيذها في توفير فرص العمل، وخفض معدل البطالة، وزيادة الموارد بمصر.

مضيفين أن ذلك يسهم بشكل كبير في تشجيع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية على التفوق الدراسي ومواكبة التطور والمنافسة بسوق العمل.

ثم قام مسئولو الوزارة، يرافقهم وفد طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بجولة ميدانية لتفقد أهم مشروعات مدينة العلمين الجديدة.

وشملت الجولة المنطقة التجارية الترفيهية، مروراً بمنطقة الأبراج الشاطئية، وتفقد أهم معالم المدينة التراثية، ومنطقة عمارات الداون تاون، والممشى السياحى، حيث تم خلال الجولة بالمواقع تقديم شرح واف عن المناطق التي تم تفقدها وفرص العمل التى توفرها وأهم ما تتميز به تلك المشروعات، وما بدأ تشغيله منها، والتوقيتات الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات.

وعقب الجولة، عبر وفد طلاب الأكاديمية العربية عن إعجابهم الشديد، وانبهارهم، بما تنفذه الدولة ممثلة في وزارة الإسكان، من مشروعات تنموية وخدمية فى زمن قياسى وبجودة عالية، بما يحقق جودة الحياة للمصريين.

وفي نهاية الجولة توجه الطلاب بالشكر لمسئولي وزارة الإسكان على إتاحة الفرصة لزيارة مدينة العلمين الجديدة، كما أبدى الطلاب رغبتهم في تكرار مثل تلك الزيارات إلى المدن والمشروعات القومية الأخرى.