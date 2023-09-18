«الإسكان» تنظم جولة لوفد من كينيا في 3 مدن للاطلاع على التجربة العمرانية المصرية (صور)

نظمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة موسعة لوفد من دولة كينيا، استمرت أكثر من 8 ساعات، إلى مدن العاصمة الإدارية الجديدة، وحدائق العاصمة، وبدر.

وذلك في إطار زيارة رسمية للوفد الكيني إلى مصر، بهدف التعرف على التجربة العمرانية المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحث أوجه التعاون بين مصر وشقيقتها كينيا.

جولة في مدينة بدر

وبدأت جولة الوفد الكيني، بزيارة مقر جهاز تنمية مدينة بدر، حيث كان في استقبالهم المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، وتم استعراض تاريخ نشأة المدينة وحجم المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها بالمدينة، والاستثمارات التي تم ضخها حتى الآن.

كما تم عرض فيلم تسجيلي شمل عددا من المشروعات بالمدينة ومنها وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، ومشروعي الإسكان المتوسط سكن مصر ودار مصر، ووحدات موظفي الدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.

وعقب ذلك اصطحب المهندس عمار مندور، الوفد الكيني في جولة تفقدية بوحدات المرحلة الأولى من سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم الانتهاء من تنفيذها، وتضم 376 عمارة بها 9024 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (103م2 : 126م2 ) للوحدة.

بجانب الخدمات التي تشمل 3 مدارس وحضانتين ومخبزين و2 مركز طبي و4 أسواق تجارية وملاعب ودور عبادة لخدمة المستفيدين بالوحدات من موظفي الدولة.

وحدات موظفي الدولة بالعاصمة الإدارية

وخلال الزيارة تفقد أعضاء الوفد الكيني نماذج من الوحدات التي تم تأثيثها كنموذج بالمرحلة الأولى من سكن موظفي الدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ثم انتقلوا إلى موقع عمارات المرحلة الثانية من وحدات موظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتي تضم حوالي 4704 وحدات سكنية بمساحات تتراوح من (103م2 : 126م2)، والتي أوشكت على الانتهاء، وتجولوا بنماذج لوحدات سكنية تم الانتهاء من تشطيبها.

جولة حدائق العاصمة

ثم استكمل أعضاء الوفد الكيني الجولة التفقدية بمدينة حدائق العاصمة، حيث كان في استقبالهم المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة ومسئولو جهاز المدينة.

وتفقدوا خلال جولتهم نماذج من وحدات المبادرة الرئاسية ” سكن كل المصريين – محور محدودي الدخل” حيث تضم مدينة حدائق العاصمة عشرات الآلاف من الوحدات السكنية التي تم ويجري تنفيذها لمحدودي الدخل ضمن المبادرة

واطلعوا على نموذج وحدة سكنية تم تأثيثها كنموذج بمساحة 90م2 وأخرى لم يتم تأثيثها، كما اطلعوا على أعمال تنسيق الموقع والمشروعات الخدمية بمواقع العمارات.

بجانب تفقد نماذج من وحدات العمارة الخضراء صديقة البيئة التي يتم تنفيذها ضمن مشروع المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين.

العاصمة الإدارية الجديدة

ثم انتقل الوفد الكيني إلى مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، حيث كان في استقبالهم المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولو الجهاز.

استهلوا الزيارة بتفقد منطقة الأعمال المركزية CBD والتي تضم نحو 20 برجاً باستخدامات وارتفاعات متنوعة، وصعدوا إلى الطابق الـ74 بالبرج الأيقوني وهو أعلي برج بإفريقيا لمشاهدة معالم المدينة.

حيث تم تقديم شرح وتوضيح كامل لمعالم المدينة من قبل المهندس شريف الشربيني، من منصة المشاهدة بالبرج الأيقوني، حيث تتم مشاهدة جميع مواقع العاصمة من خلالها.

كما تفقد الوفد الكيني جانبا من مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة “كابيتال بارك ” والتي تعد أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم.

ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وتوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع، وتحتوى على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية.

ويضم المشروع المكونات التالية (بحيرة القراءة والعلوم – حديقة تعليمية للأطفال – الساحة الاحتفالية – بحيرة الفنون – الحديقة التراثية – النادي الريفي – النادي الرياضي – الساحة المركزية – مجمع المطاعم – السينما المفتوحة – الحديقة التفاعلية – حديقة الأعمال الفنية – بحيرة القوارب – واحة الرفاهية – حديقة ذات طابع إسلامي).

وبحسب الإسكان أثنى أعضاء الوفد الكيني، على حسن التعاون من مسئولي وزارة الإسكان وكذا حسن الاستقبال والزيارة الناجحة، مؤكدين على أن يتم العمل على زيادة أطر التعاون بين مصر وشقيقتها كينيا.

الحضور الكيني

تجدر الإشارة إلى أن الوفد الكيني قد ضم كلًا من سعيد عثمان، السكرتير الدائم لوزارة الإسكان والتنمية العمرانية الكينية، وفلورنس نويل، رئيس الجمعية المعمارية بدولة كينيا، و جوزفين موريتو، مديرة الخدمات القانونية في وكالة تنمية أعمال المياه في تانا

وستيفن أوبيرو، اتحاد أصحاب العمل في كينيا، و فيكتور ماجاني، اتحاد المستهلكين في كينيا، و شاريتي كاجيري، نائب رئيس مستشاري الدولة، ومسئولين آخرين.