الإسكان تنتهي من 84% من أعمال الحي الثالث في العاصمة الإدارية بتكلفة 31 مليار جنيه (مستند)

تم الانتهاء من التشطيبات المعمارية والأعمال الكهروميكانيكية للمباني

بلغت نسبة الإنجاز في تنفيذ الحي الثالث في العاصمة الإدارية الجديدة الجديدة حوالي 84% وذلك حتى نهاية شهر يناير من العام الحالي وذلك وفقا للتقرير الصادر عن وزارة الإسكان والذي حصلت المال على نسخة منه.

وأضاف التقرير أن التكلفة الاستثمارية للحي السكني الثالث في العاصمة الإدارية تبلغ حوالي 31 مليار جنيه تقريبا.

وأوضح التقرير الصادر أنه تم الانتهاء من التشطيبات المعمارية والأعمال الكهروميكانيكية للمباني.

وأكد التقرير أن جار الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام للمجاورتين الأولى والثامنة. مستد تفصيلي للحي الثالث

وأكد التقرير أن الحي يحتوي على 697 عمارة سكنية بعدد 19944 وحدة سكنية بالإضافة إلى 328 فيلا.

وأشار التقرير إلى أن الحي الثالث في المدينة بلغت 157 تاون هاوس بعدد 624 وحدة سكنية وكذلك 64 مبني سكني مختلط بعدد 2560 وحدة سكنية.

وأوضح التقرير الصادر عن وزارة الإسكان أن مساحة الجزء التجاري والإداري حوالي 103488 متر مربع لمباني الإسكان المختلط.

وأشار التقرير إلى أن مساحة الحي الثالث تبلغ حوالي ألف فدان بإجمالي 8 مجاورات.