الإسكان تنتهى من القرار الوزارى لـ190 فداناً لصالح بالم هيلز

بدور إبراهيمانتهت وزارة الإسكان من القرار الوزارى الخاص بشركة بالم هيلز للتعمير، بشأن تطوير 190 فدانا، بالتوسعات الشرقية لمدينة 6 أكتوبر.وكانت الشركة تعادقت مع الوزارة العام الماضى، للاستحواذ على قطعة أرض بمساحة 190 فدانا، تعادل نحو 768902 متر مربع، بسعر 2440 جنيها للمتر، بقيمة إجمالية 1.87 مليا

بدور إبراهيم

انتهت وزارة الإسكان من القرار الوزارى الخاص بشركة بالم هيلز للتعمير، بشأن تطوير 190 فدانا، بالتوسعات الشرقية لمدينة 6 أكتوبر.

وكانت الشركة تعادقت مع الوزارة العام الماضى، للاستحواذ على قطعة أرض بمساحة 190 فدانا، تعادل نحو 768902 متر مربع، بسعر 2440 جنيها للمتر، بقيمة إجمالية 1.87 مليار جنيه، وقامت بسداد %15، على أن يتم إتاحة باقى قيمة الأرض على 7 أقساط سنوية متساوية، بعد فترة سماح مدتها 3 سنوات، بدأت العام الماضى.

وقال مصدر مسئول بالوزارة، إن المساحة تعد نفس الأرض التى كانت الشركة أعادتها للحكومة بعد ثورة 25 يناير، لتقليل التزاماتها، وفى وقت كانت شركات بالقطاع العقارى تعانى فيه من رفع الحكومة دعاوى قضائية ضدها لاسترداد اراضى فازت بها قبل الثورة، وأوضح المصدر أن بالم هيلز تقدمت فى إبريل 2011 بطلب إعادة الأرض، وردتها هيئة المجتمعات العمرانية بلا مانع.

وتتميز قطعة الأرض بموقع استراتيجى لبالم هيلز، كونها ملاصقة لمشروعاتها

التى تشمل «جولف فيوز»، وامتداد الجولف، كما أنها قريبة من نادى الجزيرة الرياضى، ومول مصر، المملوك لمجموعة ماجد الفطيم.

وتخطط الشركة لإقامة مشروع عمرانى متكامل على الأرض، يشمل وحدات مستقلة، ومنطقة خدمات تجارية.

وأكد المصدر أن هيئة المجتمعات العمرانية، باتت تتعامل بمرونة وسرعة مع طلبات الاستثمار، واستخراج القرارات الوزارية، بحيث لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقدم أى شركة بالأوراق والتراخيص اللازمة، مشيرا إلى أن أى تأخير يعود بالأساس لنقص فى المستندات المقدمة.