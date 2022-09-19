«الإسكان» تناقش خُطط توفير معايير العمران الأخضر المستدام في المدن الجديدة

عَقدت وحدة المدن المستدامة والطاقة المتجددة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أولی اجتماعاتها فور إعادة تشكيلها لمناقشة الخُطط اللازمة لضمان توفير معايير العمران الأخضر المستدام واستخدامات الطاقة المتجددة في المدن الجديدة،.

و أكدت المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس الوحدة خلال الاجتماع استعداد الوحدة للمشاركة الفعالة بمؤتمر المناخ COP 27 لما تحويه المدن الجديدة من مشروعات بنَّاءة في شتى مجالات التنمية المستدامة.

وأشار مسئولو وحدة المدن المستدامة والطاقة المتجددة، إلى ضرورة الالتزام بإعداد الدراسات الفنية والمالية والبيئية لمشروعات الوحدات الفرعية بأجهزة المدن قبل العرض على الوحدة الرئيسية لتحقيق الغرض المنشود من تنفيذ تلك المشروعات في تنمية المدن.

وفي ختام الاجتماع، تم عقد ورشة عمل بين الحضور وأعضاء اللجنة الرئيسية للوحـدة لتوضيح الجوانب الفنيـة المنوط بها أعمال الوحدة في الفترة القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن المهندس عبدالمطلب ممدوح، أصدر قراراً بإعادة هيكلة وتقسيم الوحدات الفرعيـة للمدن المستدامة والطاقة المتجددة بأجهزة المدن التابعة لولاية الهيئة لـ3 أقاليم مناخية تشمل ( إقليم الوجه القبلي – إقليم القاهرة الكبرى – إقليم الوجه البحري) مع تحديد مدينة تتولى رئاسة كل إقليم، لمتابعة الأعمال والزيارات الدورية للمشاريع المنوطة بها الوحدة لرفع كفاءة الطاقة والمياه وإدارة المخلفات الصلبة والنقل المستدام والعمارة الخضراء بتلك المدن.