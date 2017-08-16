الإسكان تنافس مشروع دار مصر بسكن مصر

❐ مدبولى: زيادة %5 للأدوار المتكررة.. و%7 خصماً حال السداد الفورى ❐ مصادر: الوحدات مدعمة بثمن الأرض وخالية من هوامش الربح ❐ الأسعار تتراوح بين 3400 و4960 جنيهًا للمتر بـ«الأرضى» و«الأخير»بدور إبراهيمطرحت وزارة الإسكان أمس كراسات شروط مشروعها الجديد «سكن مصر»،

❐ مدبولى: زيادة %5 للأدوار المتكررة.. و%7 خصماً حال السداد الفورى

❐ مصادر: الوحدات مدعمة بثمن الأرض وخالية من هوامش الربح

❐ الأسعار تتراوح بين 3400 و4960 جنيهًا للمتر بـ«الأرضى» و«الأخير»

بدور إبراهيم

طرحت وزارة الإسكان أمس كراسات شروط مشروعها الجديد «سكن مصر»، والذى تقدم

من خلاله منتجًا شبيهًا بمشروعها «دار مصر»، لتصل إلى مرحلة المنافسة

الذاتية، فى ظل ارتفاع الأسعار وغياب القطاع الخاص عن إنتاج تلك الوحدات

بنفس الأسعار نتيجة لإرتفاع سعر الأرض على القطاع الخاص مما يجعله يجد

صعوبة فى تلبية احتياجات الشرائح المتوسطة.

وكشفت مصادر بوزارة الإسكان أن المشروع لا يتضمن اختلافات عن نظيره «دار

مصر»، سوى التصنيف الجديد “المحدد من الوزارة”، فالمشروع يصنف لفئة الدخل

المتميز أو المتوسطة، أما «دار مصر» فيصنف لفوق المتوسط والفاخر، بالإضافة

اإلى المساحات، والتى تتراوح بين 106 و118 مترًا فى “سكن مصر”، وتصل فى

«دار مصر» من 100 إلى 150 مترًا، كما يقع «دار مصر» بداخل كومباوند محاط

بأسوار خرسانية، أما «سكن مصر» فيحاط بسور شجرى.

وأشارت إلى أن تكلفة تنفيذ المتر المربع «سعر المقاول» 4500 جنيه، وتكلفة

المرافق 500 جنيه، وتدعم الدولة الوحدات بسعر الأرض، ولا تشمل أى هامش ربح.

وأضافت أن المرحلة الثالثة من «دار مصر» والتى سيتم طرحها على المواطنين

بداية العام المقبل، قد ترتفع أسعارها بنسبة %20 عن سعر المتر بـ«سكن مصر»،

مرجعا ذلك لارتفاع أسعار مواد البناء والتغيرات التى شهدتها السوق.

وتراوحت أسعار المتر فى المرحلة الثانية لـ«دار مصر»، والتى طرحت فى 2015،

فى القاهرة الجديدة بين 3900 و4250 جنيها، وبلغت فى دمياط الجديدة 3700،

و3400 فى أكتوبر، و2900 فى العبور، و2550 فى بدر.

يذكر أنه تم بدء الأعمال الانشائية لمشروع “سكن مصر” منذ 4 أشهر، ويتم سحب

كراسات الشروط حتى آخر موعد لتقديم استمارة البيانات الموجودة بالكراسة،

وسداد جدية الحجز، والذى يتم تقديمها ابتداءً من الأحد 10/9/2017 وحتى

الخميس 5/10/2017 لدى فروع بنك التعمير والإسكان ويتم التخصيص بالقرعة

العلنية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن الاشتراطات العامة للحجز بالمشروع تتمثل فى

أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عاماً فى تاريخ الحجز

وأن تكون له أهلية التصرف والتعاقد، ولا يحق للأسرة التقدم لحجز أكثر من

وحدة فى المدن المطروح بها الوحدات، ولم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته

الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى.

وأشار إلى أن الأسعار الواردة للمتر المربع بكراسة الشروط هى للدورين

الأرضى والأخير، أما الأدوار المتكررة من الأول وحتى الرابع العلوى فتضاف

نسبة تميز قدرها %5 للسعر المحدد لكل وحدة، ووديعة الصيانة المقررة بواقع

%5 من قيمة الوحدة ويتم سدادها عند التعاقد، ويتم سداد مصاريف التعاقد

المقررة وفقاً للقواعد، وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية.

وأضاف أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز لكل مدينة عند التقدم للحجز وفى حالة

رسو القرعة يُستكمل سداد جدية الحجز إلى %20 من إجمالى ثمن الوحدة المخصصة

وذلك خلال شهرين من تاريخ القرعة وفى حالة سداد باقى ثمن الوحدة بالكامل

خلال شهرين يتم خصم %7 من إجمالى ثمن الوحدة.

وأوضح أنه يتم سداد باقى ثمن الوحدة وقدره %80 من إجمالى الثمن طبقاً

للآتى: 6 دفعات ربع سنوية خلال العام ونصف العام من تاريخ إجراء القرعة

والتخصيص، بحيث تستحق الدفعة الأولى بعد 3 أشهر من تاريخ القرعة وبواقع 10

آلاف جنيه لكافة المساحات، ويتم سداد نسبة %10 من ثمن الوحدة دفعة التعاقد

واستلام تسدد فى الموعد المحدد للاستلام وفقاً لإخطار العميل بذلك مع تقديم

شيكات آجلة بباقى ثمن الوحدة وفقا لأحد البديلين، الأول: السداد على أقساط

ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات بدون فوائد بعدد 20 قسطاً والثانى السداد

على أقساط ربع سنوية متساوية بدون فوائد يستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر

من الموعد المحدد للاستلام وفقا لإخطار العميل ولحين الحصول على موافقة

جهه التمويل.

شروط المشروع

يتم سحب كراسات الشروط لمشروع سكن مصر من فروع بنك التعمير والاسكان،

المخصصة لبيع الكراسات خلال ايام العمل الرسمية من الساعة 9 صباحاً وحتى

الساعة 5 مساءً، على أن يتم بدء تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة

الشروط والمواصفات، وسداد جدية الحجز ابتداءً من يوم الأحد 10/9/2017 وحتى

يوم الخميس 5/10/2017 لدى فروع بنك التعمير والإسكان من الساعة الثالثة

مساءً وحتى الساعة الخامسة مساءً.

وتتمثل شروط الحجز فى:

-1 أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مواطناً مصرى الجنسية

2 – الا تقل سنه عن 21 عاماً فى تاريخ الحجز وأن تكون له أهلية التصرف والتعاقد.

-3 لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة فى المدن المطروح بها الوحدات.

-4 يجب الا يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد

القصر)، الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وفى

حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة إلغاء الحجز / التخصيص مع تطبيق قواعد الإلغاء.

الشروط المالية:

يضاف على اسعار الوحدات المرفقة بكراسات الشروط لكل مدينة نسبة %5 من

اجمالى سعر الوحدة حال الحصول على وحدة بالادوار المتكررة من الأول وحتى

الرابع العلوى.

تضاف على سعر الوحدة وديعة صيانة المقررة بواقع %5 من قيمة الوحدة ويتم سدادها عند التعاقد

يتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقاً للقواعد، وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (عداد غاز – عداد كهرباء – عداد مياه).

يتم سداد مبلغ جدية الحجز لكل مدينة طبقاً لما هو موضح ببيان الوحدات

المرفق بالكراسة اما نقدا او بشيك مصرفى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية

الجديدة.

فى حالة رسو القرعة يُستكمل سداد جدية الحجز إلى %20 من إجمالى ثمن الوحدة

المخصصة بالإضافة إلى (%1 من ثمن الوحدة مصاريف إدارية + %0.5 من ثمن

الوحدة لحساب مجلس الأمناء) وذلك خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية

لوحدات.

يتم سداد باقى ثمن الوحدة وقدره %80 من إجمالى الثمن طبقاً للآتى: 6 دفعات

ربع سنوية خلال العام ونصف العام من تاريخ إجراء القرعة والتخصيص، بحيث

تستحق الدفعة الأولى بعد 3 أشهر من تاريخ القرعة وبواقع 10 آلاف جنيه لكافة

المساحات، ويتم سداد نسبة %10 من ثمن الوحدة دفعة التعاقد واستلام تسدد فى

الموعد المحدد للاستلام وفقاً لإخطار العميل بذلك مع تقديم شيكات آجلة

بباقى ثمن الوحدة وفقا لأحد البديلين، الأول: السداد على أقساط ربع سنوية

متساوية لمدة 5 سنوات بدون فوائد بعدد 20 قسطاًأما البديل الثانى: السداد

على أقساط ريع سنوية متساوية بدون فوائد يستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر

من الموعد المحدد للاستلام وفقا لإخطار العميل ولحين الحصول على موافقة

جهة التمويل.

