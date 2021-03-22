«الإسكان» تمنح عملاء «بيت الوطن» مهلة 6 أشهر

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح مهلة لمدة 6 أشهر للحاصلين على أرض فى مشروع “بيت الوطن”.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم ” تبدأ المهله من تاريخ الإعلان بالصحف، للعملاء المُخصص لهم قطع أراضٍ سكنية صغيرة بمشروع “بيت الوطن” لأراضى المصريين العاملين بالخارج، لاستلام الأراضى المخصصة لهم، وذلك تيسيراً من الهيئة على العملاء، ومراعاة لظروف جائحة كورونا”.

وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم الالتزام بالمدة المحددة للتنفيذ وقدرها 5 سنوات تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام.

وذكر بيان الوزارة الشروط الواجب توافرها، وهي: أن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير.

التنازل عن أى قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة فى هذا الشأن.

سداد أى مبالغ مستحقة على قطعة الأرض من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتي تاريخ السداد وذلك قبل الاستلام، على أن يتم السداد طبقاً للميعاد الأصلى وليس المهلة.

ألا تقل المدة المتبقية للتنفيذ عن 3 أعوام من تاريخ الاستلام شاملة استخراج التراخيص، ولا يترتب على هذه التيسيرات أي ترحيل للأقساط.