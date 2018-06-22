الإسكان تكشف تفاصيل وحدات العاصمة الإدارية

بدور إبراهيم:

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل الوحدات السكنية التى ستطرحها للحجز خلال أيام، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مفاجأة عدم وجود قرعة، وأنه لأول مرة سيتم الحجز إلكترونيا، فى إطار دعم الدولة لإجراءات الشمول المالى، موضحا أنه من حق كل راغب فى الحجز اختيار الوحدة التى يرغب فيها، ولكن تخصيص الوحدات سيكون بأسبقية اختيارها على الموقع الإلكترونى المخصص للحجز، بعد تحويل مبلغ جدية الحجز.

وأوضح “مدبولى” أن المرحلة الأولى من طرح الوحدات بالحي السكنى (R3) الذى تشرف على تنفيذه الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تشمل 2048 وحدة، بمساحات من 110-180 م، وبتشطيبات فاخرة، مؤكدا أن التسليم سيبدأ بعد عام من إنهاء إجراءات التعاقد.

وقال إن الوحدات المطروحة بنظام التقسيط على 4 سنوات بدون فوائد، وهناك خصم خاص للسداد الفورى، وأنظمة تقسيط أخرى بفترات ممتدة، مشيرا إلى أن الحي السكنى الذي تُطرح به الوحدات يضم منطقة متكاملة الخدمات، بالإضافة إلى عدد من المدارس الدولية، ومستشفى تخصصى.