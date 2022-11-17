«الإسكان» تقر تيسيرات للمطورين بهدف تسريع تنمية 12 مدينة جديدة

أعلنت وزارة الإسكان عن حزمة من التسهيلات لعدد من الراغبين فى تنفيذ مشروعات خدمية وسكنية فى 12 مدينة جديدة، لعل أبرزها إلغاء بند سابقة الخبرة، وتقليل مقدم جدية الحجز، علاوة على تأجيل الأقساط، ومنح المشروعات العمرانية المتكاملة بمساحة 20 فدانًا فأكثر مهلة إضافية للتنفيذ عام واحد يضاف لمدة التنفيذ المسموح بها للمشروع.

قال المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية «أكتوبر الجديدة»، إن حزمة التسهيلات بشأن أراضى «الخدمى والعمرانى متكامل» سيكون لها آثار جيدة على المدينة.

وأضاف «عبد المقصود»، فى تصريحات لـ«المال»، أن التسهيلات ستدفع العديد من الشركات والأفراد للاستثمار فى المدينة، خاصة أن شرط سابقة الخبرة كان عائقًا أمام عدد من الراغبين فى الاستثمار.

واعتبر أن التسهيلات تسهم فى زيادة تعداد السكان والتوسع العمرانى فى المدن التى شملها قرار الهيئة، مؤكدًا أنها لا تعنى إطلاق يد المستثمرين لتنفيذ مشروعات دون الالتزام بالأكواد المفروضة، وكذلك الاشتراطات ومدد التنفيذ.

رؤساء الأجهزة: جاءت استجابة للمطالب.. ولا تعنى إطلاق يد المستثمرين فى عدم الالتزام

من جانبه، قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز «أسوان» الجديدة والمشرف على مدينة توشكى، إن هذه الخطوة جاءت ضمن سلسلة من التسهيلات التى تقدمها الوزارة خلال الفترة الأخيرة، من أجل دعم الشركات والأفراد، وبما يخدم عملية التوسع العمرانى فى المدن الجديدة.

وأضاف «رشاد» فى تصريحات لـ«المال» إن هيئة المجتمعات العمرانية دائمًا ما تستمع لمطالب الشركات والأفراد الراغبين فى الاستثمار داخل المدن الجديدة، مشيرًا إلى عدم تلقى جهاز المدينة خطابًا حول هذه التيسيرات.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن أول أمس الثلاثاء عن إقرار عدد من التيسيرات بقطع الأراضى (الخدمية – بنشاط عمرانى متكامل) التى يتم طرحها ضمن الفرص الاستثمارية، بنحو 12 مدينة جديدة.

وشملت قائمة المدن المستفيدة كلًا من الفيوم الجديدة، وغرب قنا، والفشن وملوى وتوشكى وأخميم الجديدة، بخلاف شرق بورسعيد سلام ورشيد والمنصورة وأسوان وبرج العرب وأكتوبر الجديدة.

وأكد «الجزار» أن التيسيرات تسرى على قطع الأراضى الاستثمارية التى يتم طرحها بالموقع الإلكترونى للهيئة بعد صدور القرار، مؤكدًا أنها تأتى حرصًا على تشجيع الاستثمار فى تلك المدن، والإسراع بمعدلات تنميتها، وتوفير الفرص، ما يزيد من معدلات السكن بها، ومعظمها من مدن الجيل الرابع.

إلغاء بند توافر سابقة الخبرة فى المتقدمين.. وتخفيض جدية الحجز إلى 5%

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم إقرار تلك التيسيرات بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عليها، وتشمل استثناء المدن المذكورة من شرط تقديم سابقة الخبرة عند التقدم للحصول على الأراضى، وتخفيض كل من جدية الحجز التى يتم سدادها عند تقديم الطلب لتصبح %5 بدلًا من %10.

كما عدلت نسبة استكمال الدفعة المقدمة عند شراء الأراضى لتصبح %5 من السعر للأنشطة الخدمية (التعليمى – الصحى – الفندقى – النوادي)، وكذلك الأنشطة العمرانية بمساحة أكبر من 50 إلى 200 فدان، وترتفع إلى %10 للأنشطة الخدمية التالية (التجارى – الإدارى – وغيرها)، بجانب الأنشطة العمرانية بمساحة حتى 50 فداناً.

وأشار إلى أن التسيرات تشمل أيضًا منح فترة سماح قدرها 6 أشهر من سداد الأقساط، يستحق أولها خلال عام من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، على أن يتم سداد الفوائد المستحقة عن تلك الفترة.

ومنحت الشركات التى تنتهى من تنفيذ وتشغيل كامل المشروعات بقطع الأراضى الخدمية قبل المدة الأصلية المقررة بحد أدنى عام نسبة خصم %5 من قيمة الأرض، بما لا يقل عن تكلفة المرافق.

كما منحت المشروعات العمرانية المتكاملة بمساحة 20 فدانًا فأكثر مهلة إضافية للتنفيذ لمدة عام واحد، يضاف لمدة التنفيذ المسموح بها للمشروع.