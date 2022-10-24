الإسكان : تفعيل خط مواصلات جديد من حدائق أكتوبر إلى رمسيس

أعلن جهاز تنمية حدائق أكتوبر، برئاسة المهندس محمد مصطفى تفعيل خط مواصلات جديدة من حدائق أكتوبر إلى ميدان رمسيس، مشيرا إلى أن الخط الجديد استجابة لمطالب المواطنين مع بداية العام الدراسي الجديد، والكثافة السكانية التي تشهد ازدياد مستمر خاصة في مناطق الإسكان الاجتماعي الجديدة.

وقال المهندس محمد عبدالله، نائب رئيس الجهاز للتنمية، إن الخط الجديد يخدم سكان مناطق عمارات ٦٦٩، و٦٦٢، والسابعة، والخامسة، والـ٢٤٧، وال٢٦٦.

وأضاف بأن الجهاز تلقى العديد من المطالب من قبل المواطنين خلال الفترة الماضية بتفعيل خطوط مواصلات جديدة، فاستجاب الجهاز على الفور وبدأ في التواصل مع الشركات الخاصة العاملة بالمدينة.

وأشار بأن المدينة تشهد خلال الفترة المقبلة أكبر شبكة مواصلات يتم الكشف عن تفاصيلها قريبا بعد الحصول على الموافقات من الجهات الرسمية، مشيرا إلى ربط الأحياء مع بعضها البعض بوسيلة مواصلات جيدة.

وقال المهندس أحمد عبدالعاطي رئيس شركة مواصلات العاصمة، إنه ولأول مرة سيتم إجراء تخفيضات على سعر التذكرة، من خلال طرح اشتراكات على المواطنين والطلاب للتخفيف عن كاهلهم وكاهل أولياء الأمور بنسبة 25% لتصبح أجرة الانتقال من حدائق أكتوبر إلى رمسيس 7 جنيهات ونصف فقط بدلا من 10 جنيهات.