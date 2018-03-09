نقل وملاحة

الإسكان تفصح عن إنشاء قناة سويس جديدة

المال - خاصكشف المهندس سامى أبوزيد، مستشار وزير الإسكان لشؤون النقل والطرق، أن القطار السريع المقرر إنشاء مشروعه بـ"العين السخنة - العلمين الجديدة"، يعتبر بمثابة قناة سويس جديدة.وأوضح أبوزيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر ساعة"، عبر فضائية "المحور"، اليوم، أن سرعة القطار 250 كيلومترًا/ ساعة.وأ
10:15 م, الجمعة, 9 مارس 18 10:15 م, الجمعة, 9 مارس 18

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المال – خاص

كشف المهندس سامى أبوزيد، مستشار وزير الإسكان لشؤون النقل والطرق، أن القطار السريع المقرر إنشاء مشروعه بـ”العين السخنة – العلمين الجديدة”، يعتبر بمثابة قناة سويس جديدة.

وأوضح أبوزيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر ساعة”، عبر فضائية “المحور”، اليوم، أن سرعة القطار 250 كيلومترًا/ ساعة.

وأضاف أن زمن الرحلة من العاصمة الإدارية الجديدة إلى الإسكندرية بالقطار السريع ساعة وربع فقط، بينما يبلغ زمن الرحلة من 6 أكتوبر إلى العاصمة الإدارية 25 دقيقة.

ولفت أبوزيد إلى أن القطار السريع قطار ركاب وبضائع، مشيرًا إلى دراسة المشروع للوصول إلى أقل تكلفة ممكنة لتذاكر القطار السريع.

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