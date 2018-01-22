الإسكان تفتح باب حجز وحدات للعاملين بالخارج

بدور إبراهيم:أعلنت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفي، عن فتح باب الحجز لـ18061 وحدة سكنية جاهزة للاستلام (غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75 م2، و3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 م2)، بمشروع إسكان المصريين العاملين بالخ

بدور إبراهيم:

أعلنت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفي، عن فتح باب الحجز لـ18061 وحدة سكنية جاهزة للاستلام (غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75 م2، و3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 م2)، بمشروع إسكان المصريين العاملين بالخارج بنظام التمليك في المحافظات، والمدن الجديدة، وذلك ابتداء من يوم الأحد 4 فبراير المقبل ولمدة شهر، مشيرة إلى أن الحجز والاستفسار يتم من خلال الموقع الإليكتروني للصندوق www.mff.gov.eg، الذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وقالت مي عبدالحميد: تم استحداث محور إسكان المصريين العاملين بالخارج، كمحور جديد ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، استجابة لطلبات أهالينا المصريين العاملين بالخارج، من الشريحة محدودة الدخل، والتي نقلتها لنا السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجانب المحاور الأخرى التي تم استحداثها بالمشروع (النقابات – الإيجار – فئات الدخل الأعلى)، ليغطي مشروع الإسكان الاجتماعي احتياجات وطلبات جميع الشرائح المجتمعية المختلفة بالداخل والخارج.

وتم خلال المؤتمر الصحفي استعراض الموقع الإليكتروني الذي سيتم الحجز من خلاله، وطريقة الحجز، حيث أوضحت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، أنه تم إطلاق بوابة إليكترونية جديدة للمشروع، بخلاف البوابة السابقة للإعلان التاسع، وتتيح لمن يرغب في الحجز إمكانية تصفح جميع البيانات الخاصة بالمشروع (الخرائط – الصور – المواقع – التصميمات) ليتمكن من الاختيار بحرية بين البدائل المُتاحة، بما يضمن تحقيق رغبته الكاملة، ويتلاءم مع طبيعة عمل المواطنين خارج البلاد.

وأكدت مي عبدالحميد أن من يرغب في الحجز من المصريين العاملين بالخارج، يجب عليه الاطلاع على جميع الشروط المنشورة بالموقع الإليكتروني قبل بدء عملية التسجيل والحجز، للتأكد من مدى انطباق الشروط عليه، موضحة أن الاشتراطات العامة للحجز، التى حددها الصندوق، تتضمن ما يلي: أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، ولديه جواز سفر مصري ساري، وأن يكون من العاملين بالخارج، وأن يكون مستند الإقامة للحاجز بالخارج سارياً، وألا تقل سنه عن 21 عاماً فى تاريخ الحجز، ولا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج، والزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية واحدة فى كل من المدن الجديدة والمحافظات بالإعلان الواحد، وفي حالة تخصيص الوحدة السكنية لا يحق للعميل التقدم بالمراحل اللاحقة للمشروع للحصول على وحدة أخري.