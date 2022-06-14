«الإسكان» تعيد طرح الأراضى لصالح الأفراد فى مدن الصعيد الجديدة

◗❙الهيئة تعلن عن بيع 3677 قطعة إسكان متميز ومتوسط وأكثر تميزاً بداية من الأحد المقبل

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن عودة طرح قطع أراضٍ سكنية بعدد من المدن الجديدة فى محافظات الصعيد لصالح الأفراد، وذلك بعد أكثر من عام من صدور قرار بإيقافها.

جدير بالذكر أن وزارة الإسكان قررت منذ شهر مايو 2021 وقف تخصيص أراضى الإسكان لصالح الأفراد، واكتفت بعملية التخصيص لصالح شركات التطوير العقارى بدعوى وقف عمليات السمسرة والمتاجرة بأراضى الدولة.

وعقب قرار وقف التخصيص للأفراد، نشرت «المال» خبرًا يتضمن مخاطبة عدد من رؤساء المدن الجديدة التى تقع فى الصعيد وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، لاستثناء الصعيد من قرار وقف التخصيص للأفراد، بسبب طبيعته المختلفة، وهو ما استجابت له الهيئة.

وأعلنت الهيئة أمس تفاصيل طرح أراضٍ للأفراد فى عدة مدن بالصعيد، منها «إسكان متوسط وإسكان متميز وإسكان أكثر تميزا» بنحو 3677 قطعة.

وأوضحت الهيئة أن قطع أراضى الإسكان المتوسط «محور الأراضى» يبلغ عددها 1760 قطعة أرض، بمدن «المنيا الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – أخميم الجديدة – أسيوط الجديدة – بنى سويف الجديدة».

وأضافت أن أراضى الإسكان المتميز يبلغ عددها 1740 قطعة، فى مدن «المنيا الجديدة – قنا الجديدة – سوهاج الجديدة – أسيوط الجديدة – ناصر الجديدة «غرب أسيوط»– طيبة الجديدة – الفيوم الجديدة – أخميم الجديدة».

وبلغ عدد قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزًا 177 قطعة فى مدن «أسوان الجديدة – سوهاج الجديدة – بنى سويف الجديدة – أسيوط الجديدة – المنيا الجديدة».

وأكدت الهيئة أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز، من خلال الموقع الإلكترونى لبنك التعمير والإسكان، وأن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد سيتم إتاحته على الموقع الإلكترونى اعتبارًا من الأحد 19 يونيو الحالي.

وفى سياق متصل، قال مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن قرار إعادة طرح الأراضى فى مدن الصعيد جاء بعد مخاطبات من رؤساء الأجهزة هناك، مطالبين بضرورة عودة طرح الأراضى أمام الأفراد بحكم الثقافة التى يتمتع بها سكان الصعيد، والتى تتمثل فى عدم رغبتهم السكن فى عمارات سكنية.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال» إن عددًا قليلًا جدًا من شركات التطوير العقارى يرغب فى الاستثمار العمرانى داخل مدن الصعيد، باستثناء «أسيوط الجديدة»، والتى شهدت وجود عدد من المطورين العقاريين خلال السنوات الأخيرة.

وأكد أن عملية طرح أراضٍ للأفراد فى باقى مدن الجمهورية لم يتم تحديده بعد، خاصة أن الهيئة لن تطرحها فى باقى المدن إلا بعد التأكد من عدم المتاجرة بها، ووقف ظاهرة السماسرة، خاصة أن الدولة تعمل على دعم هذه الطروحات بأموال ضخمة يتم إنفاقها على عمليات الترفيق.