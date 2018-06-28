الإسكان تعلن موعد تشغيل أكبر مجمع ترفيهي بالعلمين الجديدة

بدور إبراهيمقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بأن الوزارة ممثلة فى هيئه المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك الإسكان والتعمير، بالتعاون مع شركة "Hi-Lights"، وشركة "RMC".وأضاف أن الوزارة قامت بإنشاء أول وأكبر مجمع ترفيهي في مدينة العلمين الجديدة، وسيتم تشغيله هذا العام، في

بدور إبراهيم

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بأن الوزارة ممثلة فى هيئه المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك الإسكان والتعمير، بالتعاون مع شركة “Hi-Lights”، وشركة “RMC”.

وأضاف أن الوزارة قامت بإنشاء أول وأكبر مجمع ترفيهي في مدينة العلمين الجديدة، وسيتم تشغيله هذا العام، في منطقة متميزة على الطريق الساحلى “الإسكندرية – مطروح”، بعد بوابة 7 مارينا.

وأشار إلى أن ذلك المجمع سيضم مجموعة من الكافيتيريات والمطاعم التى تقدم خدماتها لمرتادى المدينة، والمصيفين، وسيكون هذا المجمع بداية حقيقية للإعلان عن تشغيل هذه المدينة التى تقع على ساحل البحر المتوسط، فى منطقة ساحرة لن تتكرر.

وأوضح الوزير أن المدينة بدأ فيها حجز الوحدات السكنية بالأبراج المطلة على البحر مباشرة، وهناك إقبال كبير على الحجز، ويتم حاليا الاستعداد لطرح وحدات أخرى للحجز بالإسكان المتميز، فى المنطقة الجنوبية بالمدينة.

ولفت إلى أن هذا المشروع يأتى في نطاق تطور مجال الصناعات الترفيهية في مصر، ودمج هذه الصناعة بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة.