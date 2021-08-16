عقـــارات

«الإسكان» تعلن عن أضخم طرح لوحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى

من بينها وحدات بالعلمين الجديدة والشيخ زايد
أحمد صبحي 10:50 ص, الأثنين, 16 أغسطس 21 10:50 ص, الأثنين, 16 أغسطس 21

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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تُجهز لأضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة، التى تناسب مختلف شرائح المجتمع، وذلك فى إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين فى تملك الوحدات الخاصة بهم، والتى تتناسب مع شرائح الدخل المختلفة.

وأوضح وزير الإسكان، أن الوحدات التى سيتم طرحها، جاهزة للتسليم، وسيدخل معظمها ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى، بفائدة 3%، ولمدة سداد تصل إلى 30 عاما، وسيتم الإعلان قريباً عن تفاصيل الوحدات المطروحة، وطريقة الحجز، وأسعار الوحدات، ومساحاتها، وطرق وأساليب السداد.

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وحول تفاصيل الوحدات المطروحة، قال الوزير: سيتم طرح وحدات بمشروع “سكن مصر”، بـ12 مدينة جديدة هي:

(أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور – القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – بدر – غرب قنا – دمياط الجديدة – الشروق – ناصر “غرب أسيوط”).

مضيفا، كما سيتم طرح وحدات بمشروع “دار مصر”، بـ8 مدن جديدة (15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – الشروق – القاهرة الجديدة – بدر – برج العرب الجديدة).

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وأضاف وزير الإسكان: يشمل الطرح أيضاً وحدات بمشروع “JANNA”، بـ8 مدن جديدة هي:

(6 أكتوبر – الشروق – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – دمياط الجديدة – ملوى الجديدة).

وكذا وحدات بمشروع “الإسكان المتميز”، بمدن (رشيد الجديدة – العلمين الجديدة – دمياط الجديدة)، ووحدات بمشروع الإسكان ذى الطابع الساحلى، بمدينة المنصورة الجديدة، ووحدات بمشروع أرض مطار إمبابة.

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مؤكدا على طرح وحدات بالحصة العينية لأحد مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والقطاع الخاص، فى أكثر من مدينة جديدة.

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بقلم أحمد صبحي

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