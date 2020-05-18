“الإسكان” تعلن تفاصيل المرحلة الأولى بمشروع “JANNA” للإسكان الفاخر بالشيخ زايد

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة الشيخ زايد، سيبدأ يوم 7 يونيو المقبل، وحتى يوم 4 أغسطس 2020، فى تسليم 912 وحدة سكنية (38 عمارة)، بالمرحلة الأولى، بمشروع “JANNA” للإسكان الفاخر، بالمحور المركزى بالمدينة .

وأكد المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد أنه تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان – فرع الشيخ زايد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم تلك الوحدات للفائزين بها .

و أشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 20 يوم 7-6-2020 ، ووحدات العمارة رقم 21 يوم 8-6-2020 ووحدات العمارة رقم 18، يوم 9-6- 2020 ووحدات العمارة رقم 19 يوم 10-6-2020، ووحدات العمارة رقم 6، يوم 11-6-2020.

ووحدات العمارة رقم 7 يوم 14-6-2020 ووحدات العمارة رقم 8 يوم 15-6-2020، ووحدات العمارة رقم 9 يوم 16-6- 2020، ووحدات العمارة رقم 4 يوم 17-6- 2020 ووحدات العمارة رقم 5 يوم 18-6-2020، ووحدات العمارة رقم 10 يوم 21-6-2020، ووحدات العمارة رقم 11 يوم 22- 6-2020، ووحدات العمارة رقم 22، يوم 23-6-2020.

وأضاف المهندس مصطفى فهمى، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 14 يوم 24-6-2020 ووحدات العمارة رقم 15 يوم 25-6-2020، ووحدات العمارة رقم 16 يوم 28-6-2020 ووحدات العمارة رقم 2 يوم 39-6-2020،

ووحدات العمارة رقم 3 يوم 1-7-2020،

ووحدات العمارة رقم 12 يوم 2-7-2020،

ووحدات العمارة رقم 13 يوم 5-7-2020،

ووحدات العمارة رقم 17 يوم 6-7-2020،

ووحدات العمارة رقم 1 يوم 7-7-2020،

ووحدات العمارة رقم 30 يوم 8-7-2020،

ووحدات العمارة رقم 31، يوم 9-7-2020،

ووحدات العمارة رقم 24 يوم 12-7-2020،

ووحدات العمارة رقم 25 يوم 13-7-2020.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 32 يوم 14-7-2020،

ووحدات العمارة رقم 33 يوم 15-7-2020،

ووحدات العمارة رقم 26 يوم 16-7-2020،

ووحدات العمارة رقم 27 يوم 19-7-2020،

ووحدات العمارة رقم 28 يوم 20-7-2020،

ووحدات العمارة رقم 29 يوم 21-7-2020،

ووحدات العمارة رقم 36، يوم 22-7-2020،

ووحدات العمارة رقم 23 يوم 26-7-2020،

ووحدات العمارة رقم 34 يوم 22-7-2020.

ووحدات العمارة رقم 35 يوم 28-7-2020.

ووحدات العمارة رقم 37 يوم 29- 7- 2020.

ووحدات العمارة رقم 38 يوم 4-8-2020.