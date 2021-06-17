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«الإسكان» تعلن انتهاء الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني في العاصمة الإدارية (صور)

يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق العامة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية؛ وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم
محمود زكي 11:31 ص, الخميس, 17 يونيو 21 11:31 ص, الخميس, 17 يونيو 21

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انتهت شركة (cscec) الصينية من الأعمال الخرسانية البرج الأيقوني، والذي يقع بمنطقة الأعمال المركزية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. ويقع البرج الأيقوني الذي يتم تنفيذه في العاصمة الإدارية الجديدة على ارتفاع 385 مترًا مربعًا، وذلك بتكلفة تُقدَّر بحوالي ثلاثة مليارات جنيه.

يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق العامة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية؛ وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم

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وكان وزير الإسكان قد قال إن نسبة الإنجاز الإجمالي بالحي السكني الثالث “كابيتال ريزيدانس”، في العاصمة الإدارية الجديدة بلغت 92%، وتبلغ مساحة الحي 1016 فدانًا، وبه 8 مجاورات،

وتم وجارٍ به تنفيذ 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالي: 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبني “سكني مختلط”، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارى وإدارى، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية،

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مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ أعمال الهيكل الخرسانى للإنشاءات بالحى السكنى الخامس “جاردن سيتى الجديدة”، تجاوزت 93%، وتبلغ مساحة الحى 885 فدانًا، ويضم 295 عمارة سكنية، و105 فيلات، و175 مبني تاون هاوس وتوين هاوس، و11 برجًا للإسكان المختلط، و96 عمارة إسكان مختلط.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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