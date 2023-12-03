الإسكان تعقد المؤتمر الدولي الرابع للتشييد المستدام «نحو مدن خضراء ذكية ومرنة»

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم عقد المؤتمر الدولي الرابع للتشييد المستدام وإدارة المشروعات، بعنوان نحو “مدن خضراء ذكية ومرنة” (Making Cities Green Smart AND RESILENT).

والمقرر عقده تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 13 : 15 ديسمبر 2023، بمقر المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بالدقي، والذي يستهدف أيضا مشاركة قطاعات الإنشاءات وإدارة التشييد، والهندسة الكهربائية، والعمارة والتخطيط العمراني.

أهداف المؤتمر

وقال الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إن المؤتمر سيناقش عدداً من المحاور الرئيسية منها، تعزيز المرونة من أجل البيئة المستدامة، التجارب الدولية لإعداد استراتيجية لبناء المدن الذكية، أحياء مرنة وصحية، التشييد الأخضر والمستدام، منظومة النقل الأخضر الذكي والمرن، الاستثمار الأخضر لمستقبل أفضل مرونة للتجاوب مع المتغيرات، التوأمة الرقمية، الإدارة المستدامة للطاقة والمياه، إدارة مشروعات التشييد، وأفضل الممارسات والحلول الإبداعية.

تجارب دولية

وأضاف الدكتور محمد مسعود، أنه من المقرر أن تتضمن الجلسات النقاشية والمحاضرات العامة بالمؤتمر عدة موضوعات بعناوين، التجارب المحلية والدولية لتنفيذ المدن الذكية، آليات التمويل الأخضر، التجارب المحلية والدولية في التصميم البيئي لمجتمعات صحية، البنية التحتية المستدامة والمرنة” التحديات والفرص “، التحول الرقمي، المتحف المصري الكبير – الإبداع نحو طريق الاستدامة، وإدارة المرافق والمنشآت.