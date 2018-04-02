الإسكان تعفى ساحبى مقدمات حجز الإعلان التاسع من المصاريف الإدارية

مى عبدالحميد: تم التنسيق مع مسئولى بنك التعمير والإسكان على إعادة الغرامة التى تم خصمها ممن استردوا المقدمات وعددهم 1567

7 مدن يزيد فيها عدد المتقدمين على الوحدات المطروحة بالإعلان التاسع.. و19 مدينة ومركزا فى مراحل التشطيب على مستوى 10 محافظات

إرسال 12518 طلبا للحاجزين المقبولين بالمدن التى لا يوجد بها أولويات للتخصيص لشركات الاستعلام.. و 9800 ملف منها أرسلت لجهات التمويل



بدور إبراهيم

أعلنت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، أنه استجابة لرغبات حاجزى الإسكان الاجتماعى، قرر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إعفاء جميع المواطنين المُتقدمين على الإعلان التاسع المُعلن عنه فى الرابع والعشرين من يوليو الماضى، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، الراغبين فى سـحب مبلغ جدية الحجز من خصم نسبة 2% كمصاريف إدارية من إجمالى قيمة الوحدة.



وأوضـحت مى عبد الحميد أن هذا القرار جاء استجابة لطلبات المواطنين ومراعاة للظروف الاقتصادية لمحدودى الدخل، مشيرة إلى أن التقديم عـبر الموقع الإلكترونى للصندوق بالإعلان التاسع يعكس التجربة الأولى للصندوق وللحاجزين فى هذا الشأن، الأمر الذى استغرق وقتا لتكيف المواطنين مع تلك الآلية الجديدة، مما ترتب عليه ظهور بعض المشكلات الفنية المؤقتة فى تسـجيل البيانات، وصدور قرار باستمرار التسـجيل على نظام العمل الآلى للمواطنين، الذين قاموا بدفع مقدمات جدية الحجز حتـى نهاية فبراير 2018.



وأكدت أنه تم التنسيق مع مسئولى بنك التعمير والإسكان على إعادة قيمة الغرامة التى خصمت من المواطنين، الذين استردوا مقدمات جدية الحجز، وبلغ عددهم 1567 عميلا حتى تاريخه، مع إتاحة إمكانية السحب لمن يرغب على مستوى فروع البنك تسهيلاً لعملاء الصندوق.



من جانب آخر أوضحت عبد الحميد، وجود بعض المدن/المراكز التـى يوجد بها أولوية بالنسبة للحاجزين بالإعلان التاسع، أو بها وحدات تحت التنفيذ، حيث يوجد عدد 7 مدن يزيد فيها عدد المتقدمين على الوحدات المطروحة وهى: 6 أكتوبر (محافظة الجيزة) – حى عتاقة (محافظة السويس) – الخانكة (محافظة القليوبية) – فاقوس (محافظة الشرقية) – كفر الدوار (محافظة البحـيرة) – أسوان الجديدة (محافظة أسوان) – برج البـرلس (كفر الشيخ)، إضافة إلى عدد 19 مدينة/مركز فى مراحل التشطيب وذلك على مستوى عشر محافظات وهي: قلين (محافظة كفر الشيخ) – كفر الزيات (محافظة الغربية) – جرزا القطورى (محافظة الجيـزة) – الفيوم الجديدة وشدموه (محافظة الفيوم) – المنيا الجديدة (محافظة المنيا) – أخميم الجديدة (محافظة سوهاج) – الوقف ونقادة ونجع حمادى وقوص (محافظة قنا) – أرمنت والطود وإسنا وإسنا الدير وإسنا الشغب (محافظة الأقصر) – سفاجا ومرسى علم (محافظة البحر الأحمر) – الفرافرة (محافظة الوادى الجديد)، وعليه فإن الأمر يتطلب الانتهاء من جاهزية الوحدات وإجراء ترتيب للأولويات المعلن عنها، والمعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء، وذلك خلال الأشهر المقبلة.



وأكدت أن إدارة الصندوق قامت بمراجعة عدد الطلبات المقبولة ومقارنتها بالوحدات المتوافرة بكل مدينة/مركز لتحديد المناطق التـى سيتم التعامل عليها بشكل فورى، حيث تم بالفعل إرسال عدد 12518 طلبا للحاجزين المقبولين بالمدن التى لا يوجد بها أولويات للتخصيص لشركات الاستعلام المتعاقد معها الصندوق، لإجراء الاستعلام الميدانى على كل من بيانات السكن والعمل للعميل وشريكه (إن وجد)، حيث تم بالفعل إرسال ما يزيد على 9800 ملف لجهات التمويل لإجراء الدراسة الائتمانية وقبول تخصيص حوالى ما يقرب من 2189 طلبا.



وشددت المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، أن من لديه أى تظلم أو استفسار من عملاء الصندوق عليه أن يتواصل مع مركز الاتصالات (على الأرقام الحالية وهى 1188 أو 5777 أو 5999 من أى تليفون محمول و090071117 من أى خط أرضي) أو من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق (www.mff.gov.eg) للتعرف على حالة الطلب الخاصة به.