«الإسكان» تعتمد التصميم النهائى لمشروع ترفيهى ببرج العرب الجديدة على 12.73 فدان 

علمت «المال» من مصادر مُطلعة أن شركة «رخاء» للمدن الترفيهية والتنمية حصلت على الاعتماد النهائى من وزارة الإسكان لتنفيذ التصميم العمرانى لقطعة الأرض البالغ مساحتها 12.73 فدان بمدينة برج العرب الجديدة غرب الإسكندرية لإقامة مشروع ترفيهى وملاهي، بعد مرور 8 سنوات على اعتماده الأول بالقرار الوزارى فى ديسمبر 2015.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أبرمت عقدًا مع شركة رخاء للتنمية والاستثمار فى أبريل 2015، للانتفاع بالأرض لمدة 15 عامًا وكانت تبلغ مساحتها فى ذلك التوقيت 10.43فدان، وعند إبرام عقد البيع الابتدائى بين الطرفين فى نوفمبر 2022 تم تعديل مساحة المشروع إلى 12.73 فدان.

وأفادت شركة «رخاء للمدن الترفيهية والتنمية» بأنها سددت المصاريف الإدارية المُستحقة نظير المراجعة الفنية للمستندات الخاصة بالمشروع، كما صدر القرار الوزارى المُعدل لقطعة الأرض، والذى حدد البرنامج الزمنى والتعهد الخاص بمنطقة خدمات المشروع والتفويضات المُقدمة من الشركة، وعلى ذلك تم اعتماد تعديل التصميم العمرانى له بالمنطقة المفتوحة بالمجاورة الخامسة بالحى السكنى الأول بمدينة برج العرب الجديدة.

وألزمت وزارة الإسكان الشركة بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمته داخليا فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم أخذ موافقة الجهة المختصة وسداد قيمة العلاوة المُستحقة، بالإضافة إلى الالتزام بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها .

كما تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ، على أن تلتزم الشركة بتنفيذ كامل مبانى المشروع طبقا للبرنامج الزمنى المعتمد، كما تتعهد بتنفيذ المشروع على المساحة المُتعاقد عليها ولا يتم استخراج التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية فى موعدها.

كما ألزمت وزارة الإسكان والمرافق فى قرار اعتمادها للمشروع توفير الشركة لأماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حال طلبها أو الموافقة على إنشائها بالمشروع من الجهات المختصة، وكذلك اعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بينما ضم قرار الاعتماد إلزام الشركة أيضا باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية، وتوفير أماكن انتظار للسيارات.

وتتمثل مكونات المشروع وفقا للتصميم المُقدم من شركة «رخاء» للمدن الترفيهية والتنمية، فى مساحة المبانى والتى تبلغ 1.274 فدان و تُمثل نسبة %10 من إجمالى مساحة الأرض، بالإضافة إلى تحديد مساحة منطقة الملاهى المائية والبالغة 3345 متر مربع بما يعادل 0.796 فدان وتُمثل نسبة %6.25 من إجمالى المشروع، فى حين أن مساحة منطقة الملاهى وألعاب الأطفال تبلغ 1450 مترا مربعا بما يعادل 0.345 فدان، وتُمثل نسبة %2.71 من النسبة الإجمالية.

كما بلغت مساحة الطرق الخارجية 2.54 فدان و تمثل نسبة %20 من إجمالى مساحة المشروع، و الطرق الداخلية 1.269 فدان بواقع %9.96 من الإجمالي، وسيتم تنفيذ ممرات المُشاة والمسطحات الخضراء والملاعب وحمامات السباحة على 6.502 فدان.

ومن المقرر أن تتولى شركة «رخاء» للمدن الترفيهية والتنمية – وفقا للقرار الوزارى – على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء، والتليفونات، والغاز، وتوصيلها بالمبانى طبقا للرسومات المُعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية.

وتتولى الشركة على نفقتها الخاصة أيضا تنسيق الموقع من ممرات، وشبكة الري، وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة، وتنفيذ البردورات، والأرصفة، والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية، وتنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المُعتمدة من الهيئة وربطها بالطرق الرئيسية.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة برج العرب الجديدة الكائنة غرب محافظة الإسكندرية، تفتقر للاستثمارات السياحية والترفيهية، على الرغم من تمتعها بالمساحات الشاسعة اللازمة لتلبية ذلك الجانب، لاسيما أن جميع الإنشاءات التى من الممكن أن تقدم جانبا ترفيهيا على غرار النوادى لا تزال تحت الإنشاء.

إلزام الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية واستخدام أنظمة الطاقة الشمسية

تحديد 10% من المساحة للمبانى و6.25% للملاهى المائية و2.71% لمنطقة ألعاب الأطفال

إبرام التعاقد مع «المجتمعات العمرانية» بمقابل انتفاع 15عاما