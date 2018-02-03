الإسكان: تطوير 164 عمارة منخفضة التكاليف بالقاهرة الجديدة

بدور إبراهيم تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مدينة القاهرة الجديدة، وقدم المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز المدينة، عرضاً بما تم ويجري تنفيذه بعدد من المشروعات. وأوضح المهندس مصطفى فهمى أنه يجري تنفيذ مشروع تطوير الواجهات وأعمدة الصرف الصحي لـ10

بدور إبراهيم

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مدينة القاهرة الجديدة، وقدم المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز المدينة، عرضاً بما تم ويجري تنفيذه بعدد من المشروعات.



وأوضح المهندس مصطفى فهمى أنه يجري تنفيذ مشروع تطوير الواجهات وأعمدة الصرف الصحي لـ103 عمارات منخفضة التكاليف بالحى الرابع بالمدينة، بتكلفة 12 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه أبريل المقبل، كما تم الاستلام الابتدائي لمشروع تطوير أعمدة الصرف الصحي وغرف التفتيش لـ61 عمارة بالحى الخامس (عمارات التطوير)، بتكلفة 12 مليون جنيه، كما تتم حاليا أعمال ازالة مشروع الـ129 عمارة بالقطامية، وذلك لصدور تراخيص هدم طبقا للمادة 90 من القانون 119 لسنة 2008، لعدم صلاحية المبانى للسكن، وتتم الازالة بالتنسيق مع الجهات الامنية المختلفة، والهيئة العامة لتعاوينات البناء والاسكان المالكة للمشروع، وذلك بعد تسكين شاغلى الوحدات بحى الاسمرات بالمقطم.



وقال المهندس مصطفى فهمى: إجمالي الاستثمارات بمشروعات الطرق بالمدينة، بلغت حوالى 5.65 مليار جنيه، منها 1.65 مليار جنيه بخطة العام المالى 2017/2018، و4 مليارات جنيه بخطة العام المالى2018/2019، مشيراً إلى أنه يجري تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمحاور الرئيسية والأحياء السكنية، كالتالي: المحاور الطولية وربطها بالطريق الأوسطي، والمحاور العرضية وربطها بطريق السويس الصحراوي وطريق العين السخنة، وتوسعة ورفع كفاءة جميع طرق مراكز الخدمات بالمدينة بالأحياء، مع عمل طبقة سطحية لجميع الأحياء التي تم الانتهاء من أعمال المرافق بها، وإنشاء طرق بالمناطق العمرانية بامتداد المدينة، وإنشاء الأعمال الصناعية التي تحتاجها المحور.



وأوضح رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه يجري تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير المحاور الرئيسية، وتشمل، مشروع تطوير ورفع كفاءة محور الـ٩٠ الشمالى ويتضمن عمل توسعة للقطاع العرضي ليصبح بحد أدنى 5 حارات بدلاً من ٤، وتعديل التقاطعات علي المحور، وتعديل شبكة الإنارة، وعمل تنسيق للجزيرة الوسطي مع رفع كفاءة شبكة الري الحالية، بتكلفة 108 ملايين جنيه

و يجري تنفيذ المرحلة الأولي بطول 9.6 كم، والمرحلة الثانية بطول 8 كم تقريبا، ومشروع تطوير ورفع كفاءة محور الـ٩٠ الجنوبي، ويتضمن عمل توسعة للقطاع العرضي ليصبح 6 حارات بدلاً من 5، وتعديل التقاطعات علي المحور، وتعديل شبكة الإنارة، وعمل تنسيق للجزيرة الوسطي مع رفع كفاءة شبكة الري الحالية، بتكلفة 78 مليون جنيه، حيث يجري تنفيذ المرحلة الأولي بطول 12 كم والمرحلة الثانية بطول 6.5 كم

وتابع “مشروع تطوير ورفع كفاءة محور محمد نجيب، ويتضمن عمل توسعة للقطاع العرضي ليصبح 5 حارات بدلاً من 3، وتعديل التقاطعات علي المحور، وتعديل شبكة الإنارة، وعمل تنسيق للجزيرة الوسطي مع رفع كفاءة شبكة الري الحالية، حيث يجري تنفيذ المرحلة الأولي بطول 6 كم من التسعين الجنوبي حتي العين السخنة، بقيمة 53 مليون جنيه، وتنفيذ استكمال المرحلة الأولي بطول 6 كم من التسعين الشمالي وحتي طريق السويس، بقيمة 55 مليون جنيه، وتنفيذ المرحلة الثالثة بمعرفة القوات المسلحة، ومنها مسافة 700 م ربط علي محور السخنة علي نفقة جهاز مدينة القاهرة الجديدة

وأضاف “أما مشروع تطوير ورفع كفاءة محور طلعت حرب، بتكلفة 62.5 مليون جنيه، حيث يجري تطوير المحور بطول حوالي 9 كم منها 2.2 كم إنشاء جديد، ومشروع تطوير محور جمال عبدالناصر، بتكلفة 15.8 مليون جنيه، حيث يبلغ طول المرحلة الأولي 5 كم، والمرحلة الثانية حتي محور التسعين الجنوبي بطول 7.8 كم، ومشروع تطوير محور سعد زغلول بطول 6.8 كم، بتكلفة 105 ملايين جنيه، ومشروع تطوير طريق السخنة القديم، بتكلفة351 مليون جنيه، حيث يجري تنفيذ المرحلة الأولي بطول 11.50 كم، والمرحلة الثانية بطول 5 كم”

وتطرق إلى ومشروع أساس وأسفلت محور بيت الوطن الموازي لمحور محمد بن زايد، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولي بطول 5.4.كم ضمن أعمال مشروع بيت الوطن، وتطوير ورفع كفاءة المرحلة الثانية بطول 4.8 كم، ويجري طرح مشروع تطوير طريق امتداد بن زايد، بطول 10.30 كم، ومشروع تطوير ورفع كفاءة محور الجزيرة بطول 5.30كم.



وأكد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة أن هناك عدداً من مشروعات الطرق الرئيسية يجري طرحها، وهي: (تطوير ورفع كفاء محور العروبة – تطوير ورفع كفاءة محور السادات – تطوير ورفع كفاءة يوسف السباعي – تطوير ورفع كفاءة محور التحرير – تطوير ورفع كفاءة محور العبور – تطوير ورفع كفاءة محور مصطفي كامل – تطوير ورفع كفاءة محور احمد شوقى – ازدواج الطرق الرئيسية بمنطقة الامتداد -تطوير ورفع كفاءة مراكز الخدمات للاحياء السكنيه (الياسمين – النرجس – البنفسج – …..).